Dramatischer Sieg für FC Viktoria Bregenz 1b im packenden Duell gegen SC Dornbirn

Ein Fußballnachmittag, der in Erinnerung bleiben wird: Der FC Viktoria Bregenz 1b sicherte sich in einem nervenaufreibenden Spiel einen 3:2-Sieg gegen SC Dornbirn. Die Partie, die am Sonntag stattfand, bot von der ersten bis zur letzten Minute Spannung pur. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 zugunsten der Heimmannschaft, entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Thriller, der erst in den letzten Minuten seine Entscheidung fand.

Ein Kampf um jeden Ball

Bereits zu Beginn des Spiels zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg nach Hause zu tragen. Der FC Viktoria Bregenz 1b übernahm früh die Initiative und wurde in der 26. Minute belohnt, als Adnan Coralic das 1:0 markierte. Dieser Treffer setzte die Dynamik für den Rest des Spiels. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause beim knappen Vorsprung für die Gastgeber.

Die zweite Hälfte startete mit einem ähnlichen Bild. Viktoria Bregenz 1b drängte auf die Entscheidung und fand diese in der 54. Minute durch Marko Jovanovic, der nach einem herausragenden Zuspiel das 2:0 erzielte. Doch SC Dornbirn gab sich nicht geschlagen. Die Gäste kämpften verbissen und schafften es, das Spiel spannend zu halten, auch wenn klare Chancen zunächst ausblieben.

Ein Finale, das den Atem stocken ließ

Die letzten Minuten des Spiels waren nichts für schwache Nerven. In der 90. Minute gelang Marko Jovanovic der Anschlusstreffer für SC Dornbirn, was kurzzeitig Hoffnung bei den Gästen weckte. Doch kaum hatte das Spiel wieder Fahrt aufgenommen, erzielte Muhammed Kaynarca das 3:1 für Viktoria Bregenz 1b, eine Antwort, die wie ein Hammer wirkte. Doch Dornbirn steckte nicht auf und kam durch einen weiteren Treffer von Kaynarca, diesmal für Dornbirn, erneut heran. Das 3:2 ließ die Schlussminuten zu einem offenen Schlagabtausch werden.

Trotz der Aufholjagd von SC Dornbirn und einer Nachspielzeit, die jede Menge Dramatik bot, pfiff der Schiedsrichter nach 96 Minuten das Spiel ab und besiegelte den 3:2-Sieg für FC Viktoria Bregenz 1b. Ein Spiel, das die Fans beider Mannschaften so schnell nicht vergessen werden, voller Leidenschaft, Kampfgeist und entscheidenden Momenten, die den Fußball so faszinierend machen.

5. Landesklasse: Viktoria Bregenz 1b : SC Dornbirn - 3:2 (1:0)

94 Muhammed Kaynarca 3:2

92 Marko Jovanovic 3:1

90 Muhammed Kaynarca 2:1

54 Marko Jovanovic 2:0

26 Adnan Coralic 1:0

