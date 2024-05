Souveräner Sieg: FC Rotenberg 1c dreht Spiel gegen Wolfurt / Kennelbach 1c

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:15

Im spannenden Match der 21. Runde der 5. Landesklasse standen sich der FC Rotenberg 1c und Wolfurt / Kennelbach 1c gegenüber. Das Spiel, das eine rasante Wendung nahm, endete schließlich mit einem deutlichen 4:1 Sieg für das Heimteam. Dabei zeigte sich besonders in der zweiten Halbzeit die Überlegenheit des FC Rotenberg 1c.

Früher Rückstand und rasche Antwort

Bereits in der 12. Minute ging das Gästeteam von Wolfurt / Kennelbach durch einen geschickten Treffer von Abdihamid Hussein in Führung. Dies setzte das Heimteam unter Druck, die jedoch nicht lange auf sich warten ließen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, gelang Jannis Hammerer der wichtige Ausgleichstreffer für den FC Rotenberg 1c. Der Treffer gab den Gastgebern deutlich Aufwind und sorgte für ein ausgeglichenes Halbzeitergebnis.

Sandro Rossi führt Rotenberg zum Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff brachte Julian Dorner den FC Rotenberg 1c mit einem präzisen Schuss zum ersten Mal in Führung. Dies war der Beginn einer beeindruckenden Phase, in der die Hausherren das Spielgeschehen klar dominierten. Nur vier Minuten später, in der 52. Minute, erzielte Sandro Rossi das 3:1, gefolgt von einem weiteren Tor in der 54. Minute, welches den Endstand von 4:1 markierte. Rossi, der mit seinem Doppelschlag das Spiel entschied, zeigte eine herausragende Leistung und ließ die Abwehr der Gäste mehrmals alt aussehen.

Das Spiel zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine klare Überlegenheit des FC Rotenberg 1c, die effizient ihre Chancen nutzten und die Gäste von Wolfurt / Kennelbach unter Druck setzten. Nach dem vierten Tor gelang es dem Gastteam nicht mehr, entscheidend ins Spiel zurückzukommen, und der FC Rotenberg 1c verwaltete den Vorsprung geschickt bis zum Schlusspfiff in der 95. Minute.

Der Sieg im heimischen Stadion begeisterte nicht nur die Fans des FC Rotenberg 1c, sondern stärkte auch ihre Position in der Liga. Mit einer solchen Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, unterstrich das Team seine Ambitionen für die restliche Saison. Sandro Rossi, mit seinem beeindruckenden Doppelpack, und seine Teamkollegen haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie in der Lage sind, Spiele zu drehen und entscheidend zu dominieren.

5. Landesklasse: FC Rotenberg 1c : Wolfurt / Kennelbach 1c - 4:1 (1:1)

54 Sandro Rossi 4:1

52 Sandro Rossi 3:1

48 Julian Dorner 2:1

45 Jannis Hammerer 1:1

12 Abdihamid Hussein 0:1

