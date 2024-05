FC Nüziders II triumphiert mit 3:1 über Rätia Bludenz II in der 21. Runde

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:16

In einem fesselnden Match der 5. Landesklasse (V) setzte sich der Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b mit einem klaren 3:1 gegen den FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b durch. Ein Spiel, das mit hohem Engagement beider Teams begann, zeigte besonders in der ersten Hälfte die Dominanz der Gäste. Der Endstand von 1:3 reflektiert eine dynamische Partie, in der die Nüziders ihre Chancen konsequent nutzten.

Früher Vorsprung für die Gäste

Bereits in der 16. Minute zeigte sich, dass die Gäste aus Nüziders entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Linus Haslwanter brachte sein Team mit einem treffsicheren Schuss ins Rollen und markierte das 0:1. Dieser frühe Treffer gab dem Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b zusätzlichen Schwung, und sie behielten die Kontrolle über das Spiel. Marco Maurer erweiterte in der 30. Minute die Führung durch ein weiteres Tor, wodurch der Druck auf die Heimmannschaft weiter erhöht wurde. Mit einem Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause, und die Fans von Rätia Bludenz 1b hofften auf eine Wende im zweiten Durchgang.

Keine Aufholjagd für Rätia Bludenz 1b

Die zweite Hälfte begann jedoch mit einem weiteren Schlag für die Heimmannschaft. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff netzte Lukas Rützler zum 0:3 ein und schien damit alle Hoffnungen auf ein Comeback zunichte zu machen. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. In der 56. Minute gelang es Omar Hassan Ali, das Ehrentor für den FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b zu erzielen. Trotz des 1:3-Rückstands kämpfte die Heimmannschaft weiter, konnte aber die solide Verteidigung der Nüziders nicht durchbrechen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 1:3 Sieg für den Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, welcher ihre Position in der Tabelle verbessern dürfte. Die Begegnung zeigte die Effizienz und taktische Disziplin von FC Nüziders 1b, während Rätia Bludenz 1b trotz der Niederlage Kampfgeist bewies. Es war ein Match, das die Zuschauer sicherlich in Erinnerung behalten werden, besonders durch die beeindruckende Leistung der Gäste in der ersten Hälfte.

Das Spiel markierte das Ende der 21. Runde in der 5. Landesklasse (V), und beide Teams schauen nun auf die kommenden Begegnungen, um ihre jeweiligen Ziele für die Saison zu erreichen. Während Nüziders den Schwung dieses Sieges nutzen möchte, wird Rätia Bludenz bestrebt sein, aus den Fehlern zu lernen und stärker zurückzukommen.

5. Landesklasse: Rätia Bludenz 1b : Nüziders 1b - 1:3 (0:2)

56 Omar Hassan Ali 1:3

51 Lukas Rützler 0:3

30 Marco Maurer 0:2

16 Linus Haslwanter 0:1

