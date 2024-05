Viktoria Bregenz II dreht Partie gegen Nüziders II

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:32

In einem atemberaubenden Fußballspiel der 5. Landesklasse gelang es dem FC Viktoria Bregenz 1b, einen Rückstand umzudrehen und einen entscheidenden 3:2-Sieg gegen den Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b zu erringen. Die Zuschauer wurden Zeugen einer wahren Achterbahn der Gefühle, geprägt durch späte Tore und intensiven Kampfgeist beider Teams.

Anpfiff zu einem nervenaufreibenden Spiel

Die Partie begann schwungvoll mit dem Anpfiff, und es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft ihre Absichten deutlich machte. Patrick Verunica brachte den FC Viktoria Bregenz 1b bereits in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Der Jubel der Heimfans war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Marco Maurer glich für die Gäste in der 36. Minute aus und sorgte damit für einen spannenden Schlagabtausch. Maurer ließ seine Klasse erneut in der 39. Minute aufblitzen, als er den FC Nüziders 1b mit einem weiteren Treffer in Führung brachte, was den Halbzeitstand auf 1:2 setzte.

Kampfgeist führt zur dramatischen Wende

Nach der Pause erhöhte der FC Viktoria Bregenz 1b den Druck, in der Hoffnung, das Spiel zu drehen. Ihre Bemühungen schienen jedoch zunächst unbelohnt zu bleiben, da mehrere gute Chancen ungenutzt blieben. Die Wende kam in der 74. Minute, als Cihan Yilmaz einen Elfmeter souverän verwandelte und damit das Spiel zum 2:2 ausglich. Diese Phase des Spiels wurde durch intensiven Druck von Viktoria gekennzeichnet, der in der 80. Minute durch eine Gelb-Rote Karte gegen einen Spieler von Nüziders zusätzlich begünstigt wurde.

In einer dramatischen Schlussphase, die die Fans von den Sitzen riss, gelang Cihan Yilmaz in der 83. Minute der entscheidende Schlag. Mit seinem zweiten Tor an diesem Tag sorgte er für die 3:2-Führung, welche die Heimmannschaft bis zum Schlusspfiff in der 94. Minute verteidigen konnte. Dieser Sieg unterstreicht nicht nur die Resilienz und Entschlossenheit von Viktoria Bregenz, sondern auch die Fähigkeit, unter Druck entscheidende Tore zu erzielen.

Der FC Viktoria Bregenz 1b demonstrierte damit eindrucksvoll ihren Kampfgeist und ihre Fähigkeit, ein Spiel zu wenden, während der FC Nüziders 1b trotz einer starken ersten Halbzeit und einem temporeichen Spiel letztendlich die Heimreise ohne Punkte antreten musste.

5. Landesklasse: Viktoria Bregenz 1b : Nüziders 1b - 3:2 (1:2)

83 Cihan Yilmaz 3:2

74 Cihan Yilmaz 2:2

39 Marco Maurer 1:2

36 Marco Maurer 1:1

26 Patrick Verunica 1:0

Details

