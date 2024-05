Schwarzach trifft gegen Brederis II im Schnitt alle sechs Minuten!

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:54

Ein Fußballfest der Extraklasse bot der FC Schwarzach seinen Fans gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b. Mit einem rekordverdächtigen 14:0 ließ die Heimmannschaft nichts anbrennen und zeigte eine Offensivleistung, die in die Geschichtsbücher eingehen könnte. Von Anfang bis Ende dominierte Schwarzach das Spielgeschehen und begeisterte die Anhänger mit einer Flut an Toren.

Anfangsphase: Schwarzach stellt die Weichen früh auf Sieg

Bereits in der 2. Minute eröffnete Felix Schneider den Torreigen mit einem präzisen Abschluss zum 1:0 für den FC Schwarzach. Nur wenige Momente später, in der 6. Minute, verdoppelte Nicolas Burtscher die Führung durch einen gekonnten Heber, vorbereitet von Hannes Gasser. Das frühe 2:0 setzte SK Brederis 1b massiv unter Druck, von dem sich die Gäste kaum erholen konnten. Noch in der Anfangsphase, in der 7. Minute, nutzte erneut Felix Schneider einen Stanglpass zum 3:0, was die Überlegenheit von Schwarzach früh im Spiel unterstrich.

Die Tore häuften sich in rasanter Geschwindigkeit. Lorenz Gasser traf in der 18. Minute mit einem kühlen Abschluss zum 4:0. Ein Doppelpass zwischen Felix Schneider und Alexander Rath ermöglichte Christoph Adler in der 24. Minute, den Ball souverän im Netz unterzubringen und auf 5:0 zu erhöhen. Kurz darauf, in der 26. Minute, schraubte Alexander Rath das Ergebnis mit einem fulminanten Schuss ins kurze Eck weiter in die Höhe. Mit einem Halbzeitstand von 6:0 ging es in die Pause, doch das war erst der Anfang einer Torflut.

Die zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Nach der Pause ließ der FC Schwarzach nicht locker. Felix Schneider startete den Torreigen in der zweiten Halbzeit mit einem präzisen Schuss zum 7:0 in der 47. Minute. Nicolas Horn, das junge Talent von Schwarzach, trug sich in der 54. Minute mit einem Abstauber zum ersten Mal in die Torschützenliste ein und markierte das 8:0. Hannes Gasser zeigte seine Kopfballstärke und erzielte in der 58. Minute das 9:0. Der junge Horn bewies erneut seine Klasse und erhöhte in der 62. Minute mit einem trockenen Linksschuss auf 10:0.

Die Tore 11 und 12 folgten durch eine Kombination aus präzisen Pässen und eiskalten Abschlüssen. Felix Schneider und Nicolas Horn waren weiterhin in Torlaune, was das Ergebnis auf ein unglaubliches 12:0 steigen ließ. Die beiden letzten Treffer des Spiels, die das Endergebnis auf 14:0 schraubten, kamen wieder von Felix Schneider, der insgesamt fünfmal traf, und Tobias Schneider, der kurz vor Schluss sein Debüttor markierte.

Als das Spiel nach 91 Minuten endete, stand nicht nur ein sensationelles 14:0 auf der Anzeigetafel, sondern auch eine beeindruckende Demonstration der Stärke des FC Schwarzach, die bei den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

5. Landesklasse: FC Schwarzach : SK Brederis 1b - 14:0 (6:0)

89 Felix Schneider 14:0

82 Tobias Schneider 13:0

71 Nicolas Horn 12:0

70 Felix Schneider 11:0

62 Nicolas Horn 10:0

58 Hannes Gasser 9:0

54 Nicolas Horn 8:0

47 Felix Schneider 7:0

26 Alexander Rath 6:0

24 Christoph Adler 5:0

18 Lorenz Gasser 4:0

7 Felix Schneider 3:0

6 Nicolas Burtscher 2:0

2 Felix Schneider 1:0

