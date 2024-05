Dramatisches Unentschieden zwischen der SPG FC Rotenberg 1c und SPG Hörbranz/Hohenweiler II

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:26

In einer nervenaufreibenden Begegnung in der 5. Landesklasse (V) teilten sich SPG FC Rotenberg 1c und SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b die Punkte. Das Spiel, das über weite Strecken von einem auf und ab der Emotionen geprägt war, endete mit einem 3:3-Unentschieden. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Heimmannschaft sahen die Zuschauer in der zweiten Hälfte eine eindrucksvolle Aufholjagd von Hörbranz/Hohenweiler 1b, die durch ein unglückliches Eigentor in der letzten Spielminute gekrönt wurde.

Frühe Führung und Dominanz von FC Rotenberg

Der Start in das Spiel hätte für die Heimmannschaft, SPG FC Rotenberg 1c, nicht besser laufen können. Bereits in der 3. Minute brachte Peter Eberle sein Team mit 1:0 in Führung. Diese frühe Initiative gab Rotenberg deutlichen Aufwind, und sie drückten weiter auf das Tempo. Linus Bereuter erweiterte in der 23. Minute die Führung auf 2:0, nachdem er einen perfekt getimten Pass in den Lauf geschickt bekam und diesen souverän verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Jannis Hammerer das 3:0, eine Momentaufnahme der ersten Halbzeit, in der Rotenberg die Gäste dominierte und kaum Chancen zuließ.

Spektakuläres Comeback von Hörbranz/Hohenweiler

Die zweite Halbzeit präsentierte ein ganz anderes Bild, als SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b entschlossen auf den Platz zurückkehrte. Simon Bargehr leitete die Aufholjagd in der 67. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 3:1 ein. Nur drei Minuten später verkürzte Raphael Gonzaga mit einem präzisen Schuss auf 3:2, was die Spannung auf den Siedepunkt trieb. Die Gäste setzten Rotenberg weiter unter Druck und wurden in der allerletzten Minute belohnt. Ein unglückliches Eigentor von Lukas Bilow, der den Ball ins eigene Netz lenkte, besiegelte das 3:3-Unentschieden. Dieses Tor, das in der 90. Minute fiel, ließ die Herzen der mitgereisten Fans von Hörbranz/Hohenweiler höher schlagen und sorgte für einen dramatischen Abschluss eines packenden Fußballnachmittags.

Trotz des bitteren Endes für SPG FC Rotenberg 1c, die eine sichere Führung aus der Hand gaben, und der Freude bei SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b über das erkämpfte Unentschieden, zeigte das Spiel die unvorhersehbare Natur des Fußballs und wie schnell sich das Blatt wenden kann. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für einen unvergesslichen Fußballnachmittag in der 5. Landesklasse (V).

5. Landesklasse: FC Rotenberg 1c : Hörbranz/Hohenweiler 1b - 3:3 (3:0)

90 Eigentor durch Lukas Bilow 3:3

70 Raphael Gonzaga 3:2

67 Simon Bargehr 3:1

39 Jannis Hammerer 3:0

23 Linus Bereuter 2:0

3 Peter Eberle 1:0

