Dominanz am Spielfeld: FC Viktoria Bregenz II bezwingt Rätia Bludenz II auswärts mit 4:1

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:27

Im Rahmen der 23. Runde in der 5. Landesklasse (V) trafen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b und FC Viktoria Bregenz 1b aufeinander. In einem Spiel, das von der Effizienz und taktischen Überlegenheit der Gäste geprägt war, sicherte sich FC Viktoria Bregenz 1b einen deutlichen 4:1 Sieg gegen Rätia Bludenz 1b. Cihan Yilmaz brillierte mit einem Hattrick und führte sein Team damit auf die Siegesstraße.

Früher Führungstreffer setzt Bludenz unter Druck

Bereits in der 9. Minute des Spiels zeigte FC Viktoria Bregenz 1b, dass sie trotz eines geschwächten Kaders entschlossen waren, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Cihan Yilmaz, der bereits in der 6. Minute durch eine beeindruckende Aktion aufgefallen war, erzielte das erste Tor. Sein gekonnter Schuss ließ dem Torhüter von Rätia Bludenz keine Chance und setzte die Heimmannschaft früh unter Druck. Die folgenden Minuten waren geprägt von intensiven Angriffsversuchen der Gastgeber, die jedoch keine klaren Chancen kreieren konnten. Eine Unterbrechung in der 24. Minute aufgrund einer Verletzung des Spielmachers von Viktoria kühlte die aufgeheizte Atmosphäre kurzzeitig ab.

Trotz der Bemühungen von Rätia Bludenz, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, gelang es Viktoria, die Kontrolle zu behalten. Der Halbzeitstand von 0:1 war ein verdienter, wie die Kommentatoren bemerkten, und zeugte von einer effektiven Defensive und zielstrebigen Offensive der Bregenzer.

Zweite Halbzeit: Effizienz von Viktoria macht den Unterschied

Nach der Pause kam Viktoria mit erneuerter Energie zurück aufs Feld. Ibrahim Dogan erweiterte in der 74. Minute die Führung zum 0:2. Nur drei Minuten später, in der 77. Minute, bewies Cihan Yilmaz erneut seine Qualität und trug mit seinem zweiten Tor zum 0:3 bei. Dieses Tor war das Ergebnis einer ausgeklügelten Teamarbeit, die die Schwächen der Heimverteidigung gnadenlos ausnutzte. Yilmaz setzte seinen beeindruckenden Auftritt fort und vollendete seinen Hattrick in der 81. Minute, indem er das vierte Tor für Viktoria erzielte und das Spiel im Grunde entschied.

Obwohl Rätia Bludenz in der 83. Minute durch Faris Atalay den Ehrentreffer zum 1:4 erzielte, konnte dieser das Blatt nicht mehr wenden. Viktoria Bregenz verwaltete den Vorsprung geschickt bis zum Schlusspfiff, ohne weitere Risiken einzugehen. Das Spiel endete mit einem klaren 1:4, wobei der souveräne Sieg von Viktoria Bregenz in den Kommentaren nach dem Spiel gelobt wurde.

FC Viktoria Bregenz 1b demonstrierte an diesem Spieltag eine herausragende Teamleistung und taktische Reife, die ihnen erlaubte, trotz personeller Engpässe einen überzeugenden Sieg einzufahren. Cihan Yilmaz, mit seinem Hattrick, stellte zweifellos die herausragende Figur auf dem Platz dar und war maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. Rätia Bludenz, obwohl kämpferisch und engagiert, konnte die Effizienz und Spielkontrolle der Gäste letztlich nicht kontern.

5. Landesklasse: Rätia Bludenz 1b : Viktoria Bregenz 1b - 1:4 (0:1)

83 Faris Atalay 1:4

81 Cihan Yilmaz 0:4

77 Cihan Yilmaz 0:3

74 Ibrahim Dogan 0:2

9 Cihan Yilmaz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.