SK Brederis II behauptet sich souverän gegen FC Au II

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:28

Im Rahmen der 23. Runde der 5. Landesklasse (V) trafen der METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b und der FC Au 1b aufeinander. Trotz einer frühen roten Karte behauptete sich SK Brederis 1b deutlich und sicherte sich einen überzeugenden 3:0-Sieg. Jakub Hurak, Fatih Caliskan und Ömer Ciftcioglu zeichneten sich als Torschützen aus, die das Spielgeschehen maßgeblich prägten.

Früher Führungstreffer setzt Au 1b unter Druck

Die Hausherren starteten energisch ins Spiel und schon in der 13. Minute brach Jakub Hurak den Bann und erzielte das 1:0 für Brederis. Dieser Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, während Au sichtlich bemüht war, den frühen Rückstand aufzuholen. Die Partie entwickelte sich zu einem lebhaften Schlagabtausch, bei dem Brederis die Kontrolle über das Spiel behielt. Trotz einiger vielversprechender Angriffe von FC Au gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen, was die Spannung erhöhte.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einem weiteren dramatischen Moment: Yusuf Semercio von SK Brederis 1b sah die rote Karte und wurde vom Feld geschickt. Die Gastgeber mussten somit die zweite Hälfte mit einem Spieler weniger bestreiten. Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte Brederis beeindruckende Disziplin und Kampfgeist.

Überzeugende zweite Hälfte trotz Unterzahl

Trotz der Unterzahl gelang es Brederis, die Spielkontrolle zu behalten und in der 67. Minute durch Fatih Caliskan das 2:0 zu erzielen. Dieser Treffer war ein schwerer Schlag für die Moral von FC Au, die trotz eines Mannes mehr auf dem Feld nicht in der Lage waren, die Abwehr von Brederis zu durchbrechen. Der Treffer von Caliskan zeigte deutlich, wie gut sich Brederis auf Konter einstellen konnte.

Die Entschlossenheit der Gastgeber zahlte sich weiter aus, als Ömer Ciftcioglu in der 73. Minute den Sack zu machte und das 3:0 erzielte. Dieses Tor unterstrich die Effizienz von Brederis vor dem Tor und ließ keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. FC Au bemühte sich weiter, wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen, aber die Abwehr von Brederis stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

Als das Spiel in der 90. Minute endete, feierten die Fans von SK Brederis 1b den überzeugenden Sieg ihrer Mannschaft, der trotz Unterzahl erreicht wurde. Der FC Au 1b hingegen musste eine bittere Niederlage einstecken, die Fragen nach ihrer Effektivität in Überzahl aufwarf.

Der Sieg festigt die Position von SK Brederis 1b in der Tabelle, während FC Au nachdenklich und mit der Aufgabe konfrontiert wird, ihre Strategie für die kommenden Spiele zu überdenken. Die Tore von Jakub Hurak, Fatih Caliskan und Ömer Ciftcioglu sowie eine starke Teamleistung in Unterzahl werden den Fans von Brederis sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

5. Landesklasse: SK Brederis 1b : FC Au 1b - 3:0 (1:0)

73 Ömer Ciftcioglu 3:0

67 Fatih Caliskan 2:0

13 Jakub Hurak 1:0

