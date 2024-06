Je drei Treffer von Marius Gadner und Simon Bargehr für Hörbranz/Hohenweiler II gegen den SC Dornbirn

Details Freitag, 31. Mai 2024 00:51

Ein denkwürdiger Tag für die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, die mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg gegen SC Dornbirn 1977 eine meisterhafte Leistung ablieferte. Von der ersten bis zur letzten Minute dominierten die Gastgeber das Spiel und ließen dem SC Dornbirn keine Chance. In der 24. Runde der 5. Landesklasse (V) demonstrierten die Hausherren eine exzellente Form und sicherten sich einen verdienten Heimsieg.

Blitzstart der Hausherren

Das Spiel begann fulminant für die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, als Simon Bargehr bereits in der 8. Minute das erste Tor erzielte. Ein präziser Schuss ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und brachte die Gastgeber früh in Führung. Diese frühe Führung setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf.

In der 19. Minute folgte das zweite Tor, erneut durch Marius Gadner. Nach einem schnellen Angriff und einer hervorragenden Vorlage netzte Gadner souverän ein. Die SC Dornbirn-Abwehr fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Heim-Mannschaft und war immer wieder überfordert.

Der Torhunger der SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b war noch lange nicht gestillt. In der 35. Minute war es wieder Gadner, der den Ball zum 3:0 ins Netz beförderte. Der Offensivspieler zeigte eine herausragende Leistung und war an diesem Tag nicht zu stoppen.

Nur sieben Minuten später, in der 42. Minute, war es erneut Simon Bargehr, der das 4:0 erzielte. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause, und es war bereits klar, dass SC Dornbirn an diesem Tag keine Chance auf eine Wende haben würde.

Demonstration der Stärke in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b das dominierende Team. In der 54. Minute erhöhte Victor Homann auf 5:0. Ein gut platzierter Schuss ließ den Torwart erneut chancenlos und sorgte für weiteren Jubel bei den Heimfans.

Nur sieben Minuten später, in der 61. Minute, setzte Simon Bargehr seinen starken Auftritt fort und erzielte seinen dritten Treffer des Tages. Mit dem 6:0 war die Partie endgültig entschieden, doch die Gastgeber hatten noch nicht genug.

In der 70. Minute erzielte Marius Gadner seinen dritten Treffer und machte damit den Hattrick perfekt. Sein Tor zum 7:0 markierte den Schlusspunkt einer beeindruckenden Leistung der SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Gadner und Bargehr waren die herausragenden Spieler des Tages und machten den Unterschied aus.

In der 84. Minute musste die Heim-Mannschaft jedoch einen kleinen Rückschlag hinnehmen, als Victor Homann mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Dezimierung ließen sich die Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen und brachten das Spiel souverän zu Ende.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den Endstand von 7:0. Die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b zeigte an diesem Tag eine überragende Leistung und konnte einen verdienten Sieg einfahren. Für SC Dornbirn 1977 war es ein Spiel zum Vergessen, während die Gastgeber ihren Erfolg gebührend feierten.

5. Landesklasse: Hörbranz/Hohenweiler 1b : SC Dornbirn - 7:0 (4:0)

70 Marius Gadner 7:0

61 Simon Bargehr 6:0

54 Victor Homann 5:0

42 Simon Bargehr 4:0

35 Marius Gadner 3:0

19 Marius Gadner 2:0

8 Simon Bargehr 1:0

