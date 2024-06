Spannendes Unentschieden zwischen FC Beschling und Hörbranz/Hohenweiler II

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:30

Ein aufregendes Spiel zwischen dem FC Beschling Bettler Äule und SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b endete in der 25. Runde der 5. Landesklasse mit einem spannenden 3:3-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in Atem hielt. Besonders auffällig waren die Tore von Guilherme Santos Scardua und Soleman Jafo, die maßgeblich zum spannenden Verlauf des Spiels beitrugen.

Ein Blitzstart von Hörbranz/Hohenweiler 1b

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute gelang es Maximilian Halder von Hörbranz/Hohenweiler 1b, das erste Tor der Partie zu erzielen. Eine Unachtsamkeit in der Verteidigung des FC Beschling ermöglichte es Halder, den Ball ins Netz zu befördern und seine Mannschaft früh in Führung zu bringen.

Doch der FC Beschling ließ sich von diesem frühen Rückstand nicht entmutigen. In der 23. Minute zeigte Guilherme Santos Scardua, warum er als einer der gefährlichsten Angreifer seines Teams gilt. Mit einem präzisen Schuss stellte er den Ausgleich zum 1:1 her. Die Partie war wieder offen, und die Spannung stieg mit jeder Minute.

Nur acht Minuten später konnte Hörbranz/Hohenweiler 1b erneut in Führung gehen. Diesmal war es Jeremy Hüttl, der die Abwehr des FC Beschling überwinden konnte. Mit einem cleveren Spielzug brachte er seine Mannschaft in der 31. Minute mit 2:1 in Front. Doch der FC Beschling reagierte schnell: Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, war es Christoph Ott, der den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die erste Halbzeit endete somit mit einem gerechten Unentschieden, das die Erwartungen an eine spannende zweite Hälfte noch erhöhte.

Dramatik bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und kämpften um jeden Ball. In der 51. Minute war es erneut Guilherme Santos Scardua, der den FC Beschling in Führung brachte. Mit seinem zweiten Tor des Tages erzielte er das 3:2 und setzte sein Team in eine vielversprechende Ausgangsposition.

Das Spiel schien zugunsten des FC Beschling zu kippen, doch Hörbranz/Hohenweiler 1b gab nicht auf. Die Minuten verstrichen, und die Spannung stieg, als sich das Spiel dem Ende näherte. In der 90. Minute kam es schließlich zum dramatischen Höhepunkt: Soleman Jafo von Hörbranz/Hohenweiler 1b gelang der Ausgleich zum 3:3. Mit einem präzisen Schuss bewahrte er sein Team vor einer Niederlage und sicherte den verdienten Punkt.

Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und sorgten für ein spannendes Fußballerlebnis. Die Zuschauer wurden mit insgesamt sechs Toren und einer hochspannenden Partie belohnt, die sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

5. Landesklasse: Beschling : Hörbranz/Hohenweiler 1b - 3:3 (2:2)

92 Soleman Jafo 3:3

51 Guilherme Santos Scardua 3:2

41 Christoph Ott 2:2

31 Jeremy Hüttl 1:2

23 Guilherme Santos Scardua 1:1

2 Maximilian Halder 0:1

