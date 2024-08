Neuling Brandnertal setzt sich in Bludenz knapp durch!

Details Sonntag, 25. August 2024 01:09

In einem packenden Spiel der 5. Landesklasse Oberland (V) gelang der SPG Brandnertal ein bemerkenswerter Comeback-Sieg gegen den FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b. Die Gäste drehten die Partie nach einem 0:2-Rückstand und gewannen schließlich mit 3:2. Silvan Frainer erzielte den entscheidenden Treffer kurz vor dem Abpfiff, während Amer Topalovic und Sadat Mojib ebenfalls für Brandnertal trafen. Für Bludenz war Omar Hassan Ali zweimal erfolgreich.

Blitzstart der Gastgeber

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der 2. Minute gelang es Omar Hassan Ali, den FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b in Führung zu bringen. Ein schneller Angriff über die rechte Seite führte zu einer Flanke, die Hassan Ali mit einem präzisen Kopfball abschloss. Dieses frühe Tor setzte die SPG Brandnertal sofort unter Druck, doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und suchten ihrerseits nach Möglichkeiten zum Ausgleich.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Abwehrreihen standen jedoch weitgehend sicher, sodass es bis kurz vor der Halbzeit bei der knappen Führung für Bludenz blieb. In der 44. Minute erhöhte erneut Omar Hassan Ali auf 2:0. Nach einem präzisen Pass in die Schnittstelle der Abwehr war er schneller als die Verteidiger und schob den Ball cool am Torhüter vorbei.

Aufholjagd der SPG Brandnertal

Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Nur eine Minute später, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, verkürzte Sadat Mojib für die SPG Brandnertal auf 1:2. Nach einer Ecke stand Mojib goldrichtig und versenkte den Ball per Direktabnahme im Netz. Dieser Treffer schien den Gästen neuen Auftrieb zu geben, und sie gingen mit einer besseren Ausgangsposition in die zweite Hälfte.

Nach der Pause war die SPG Brandnertal die aktivere Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. In der 66. Minute war es dann soweit: Amer Topalovic gelang das 2:2. Mit einem fulminanten Distanzschuss ließ er dem Torhüter von Bludenz keine Chance. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Teams kämpften leidenschaftlich um die Führung.

Doch in der 68. Minute erhielt David Erhard von der SPG Brandnertal eine Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz Unterzahl gaben die Gäste nicht auf und spielten weiter nach vorne. Die Abwehr von Rätia Bludenz 1b wurde immer mehr gefordert und es entwickelte sich eine nervenaufreibende Schlussphase.

Der entscheidende Treffer

In der 85. Minute dann der Schock für die Gastgeber: Silvan Frainer erzielte den Führungstreffer für die SPG Brandnertal zum 3:2. Nach einem schnellen Konter setzte sich Frainer gegen zwei Verteidiger durch und schloss mit einem flachen Schuss ins linke Eck ab. Die Zuschauer auf der Tribüne konnten es kaum fassen, doch der Treffer zählte und Brandnertal führte nun.

Bludenz versuchte in den letzten Minuten verzweifelt, noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung mit allem, was sie hatten. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und die SPG Brandnertal durfte einen hart erkämpften Sieg feiern. Für den FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b war es eine bittere Niederlage, hatten sie doch lange Zeit wie der sichere Sieger ausgesehen.

Das Spiel endete somit mit 2:3, und die SPG Brandnertal konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen. Ein spannender Saisonauftakt, der Lust auf mehr macht.

5. Landesklasse Oberland: Rätia Bludenz 1b : SPG Brandnertal - 2:3 (2:1)

85 Silvan Frainer 2:3

66 Amer Topalovic 2:2

45 Sadat Mojib 2:1

44 Omar Hassan Ali 2:0

2 Omar Hassan Ali 1:0

