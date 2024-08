Packendes Unentschieden zwischen FC Beschling und SCR Altach Future Team

Details Montag, 26. August 2024 23:09

Im spannenden Duell zwischen dem FC Beschling und dem SCR Altach Future Team kam es zu einem dramatischen 2:2-Unentschieden. Trotz einer 0:2-Führung zur Halbzeit für die Gäste aus Altach, zeigte der FC Beschling eine beeindruckende Aufholjagd und konnte in der zweiten Hälfte ausgleichen. Der Spielverlauf war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zwei roten Karten, die die letzten Minuten zusätzlich aufheizten.

SCR Altach Future Team dominiert die erste Hälfte

Das Spiel begann direkt mit viel Einsatz und einem hohen Tempo. Bereits in der 40. Minute gelang den Gästen aus Altach der erste Treffer. Jason Walser nutzte eine Lücke in der Abwehr des FC Beschling und verwandelte souverän zum 0:1. Der Schock für die Heimmannschaft saß tief, doch das Team von Trainer Klaus Müller war bemüht, schnell zu reagieren.

Nur zwei Minuten später, in der 42. Minute, war es erneut Jason Walser, der zuschlug. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 0:2 für das SCR Altach Future Team. Die Verteidigung des FC Beschling schien zu diesem Zeitpunkt überfordert, und so ging es mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Kevin Russo führt FC Beschling zurück ins Spiel

Nach der Pause zeigte der FC Beschling ein anderes Gesicht. Die Mannschaft wirkte entschlossener und aggressiver in den Zweikämpfen. In der 60. Minute war es schließlich Kevin Russo, der den Anschlusstreffer erzielte. Mit einem starken Solo setzte er sich gegen mehrere Verteidiger durch und ließ dem Torwart keine Chance – 1:2.

Der Treffer gab dem FC Beschling neuen Schwung, und die Heimmannschaft drängte weiter auf den Ausgleich. In der 65. Minute war es wieder Kevin Russo, der nach einer gelungenen Kombination im Strafraum der Gäste auftauchte und den Ball zum 2:2 im Netz versenkte. Der Jubel auf den Rängen war riesig, und das Momentum schien nun klar auf der Seite des FC Beschling zu liegen.

Dramatische Schlussphase mit zwei Platzverweisen

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Hektik und hart geführten Zweikämpfen. In der 81. Minute sah Marco Effinger vom SCR Altach Future Team nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Das Spiel drohte nun endgültig zu kippen, doch die Gäste kämpften tapfer weiter.

In der 90. Minute sah Philip Rigo vom FC Beschling ebenfalls die Gelb-Rote Karte, nachdem er sich zu einem rüden Foul hinreißen ließ. Doch damit nicht genug: Nur eine Minute später musste auch Noyan Ekici vom SCR Altach Future Team mit Rot vom Platz, was die ohnehin schon hitzige Atmosphäre weiter anheizte.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, das für beide Mannschaften gemischte Gefühle hinterließ. Während der FC Beschling mit einer starken zweiten Hälfte beeindruckte, müssen sie sich vorwerfen lassen, in der ersten Halbzeit zu nachlässig agiert zu haben. Auf der anderen Seite hätte das SCR Altach Future Team den Vorsprung besser verteidigen müssen, um die drei Punkte mitzunehmen.

5. Landesklasse Oberland: Beschling : SCR Altach Future Team - 2:2 (0:2)

65 Kevin Russo 2:2

60 Kevin Russo 1:2

42 Jason Walser 0:2

40 Jason Walser 0:1

