SCR Altach Future Team lässt es gegen Satteins/Göfis 1c krachen!

In einem beeindruckenden Offensivspektakel setzte sich das SCR Altach Future Team klar mit 7:2 gegen die SPG Satteins/Göfis 1c durch. Bereits in der ersten Hälfte legten die Gastgeber den Grundstein für ihren deutlichen Sieg und gingen mit einer komfortablen 4:1-Führung in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit ließen sie nicht locker und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Damit sicherten sie sich einen überzeugenden Sieg in der 2. Runde der 5. Landesklasse Oberland (V).

Frühe Führung für die Gastgeber

Das SCR Altach Future Team erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 6. Minute durch Batuhan Olcum mit 1:0 in Führung. Nur 15 Minuten später war es erneut Olcum, der zum 2:0 für die Gastgeber traf. Der Doppelschlag sorgte für eine beruhigende Führung und setzte die Gäste aus Satteins/Göfis früh unter Druck.

In der 23. Minute ereignete sich jedoch ein unglücklicher Zwischenfall, als Davud Ekici ein Eigentor unterlief, wodurch der Spielstand auf 2:1 verkürzt wurde. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und stellten nur wenige Minuten später den alten Abstand wieder her. In der 43. Minute traf Jason Walser zum 3:1, bevor Anil Doganyigit in der 45. Minute das 4:1 erzielte, was gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause blieb das SCR Altach Future Team weiter am Drücker. Bereits in der 55. Minute erhöhte Batuhan Olcum mit seinem dritten Treffer des Tages auf 5:1. Die Gäste aus Satteins/Göfis fanden weiterhin kein Mittel gegen die Angriffswellen der Hausherren.

In der 69. Minute war es erneut Jason Walser, der mit seinem zweiten Tor des Spiels zum 6:1 traf. Nur zwei Minuten später setzte Tobias Wilfling mit dem 7:1 noch einen drauf und besiegelte damit endgültig den Sieg für das SCR Altach Future Team.

In der Schlussphase gelang der SPG Satteins/Göfis 1c noch eine kleine Ergebniskosmetik, als Rafael Mathis in der 82. Minute zum 7:2-Endstand traf. Dies änderte jedoch nichts an der deutlichen Überlegenheit der Gastgeber, die mit ihrem klaren Sieg ein Ausrufezeichen setzten.

Mit dieser beeindruckenden Vorstellung hat das SCR Altach Future Team seine Ambitionen in der 5. Landesklasse Oberland (V) eindrucksvoll unterstrichen und geht gestärkt in die kommenden Partien.

5. Landesklasse Oberland: SCR Altach Future Team : SPG Satteins/Göfis 1c - 7:2 (4:1)

82 Rafael Mathis 7:2

71 Tobias Wilfling 7:1

69 Jason Walser 6:1

55 Batuhan Olcum 5:1

45 Anil Doganyigit 4:1

43 Jason Walser 3:1

23 Eigentor durch Davud Ekici 2:1

21 Batuhan Olcum 2:0

6 Batuhan Olcum 1:0

