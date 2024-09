Zwölf Treffer: SPG Satteins/Göfis 1c siegt 8:4 gegen SK Brederis II

Details Sonntag, 08. September 2024 00:37

In einer mitreißenden Partie der 5. Landesklasse Oberland (V) konnte die SPG Satteins/Göfis 1c einen eindrucksvollen 8:4-Sieg gegen die METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b einfahren. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte sich das Heimteam von seiner besten Seite und legte den Grundstein für diesen Triumph. Doch auch die Gäste bewiesen Kampfgeist und machten das Spiel in der zweiten Halbzeit spannend.

SPG Satteins/Göfis 1c dominiert die erste Halbzeit

Nach dem Anpfiff dauerte es nicht lange, bis die SPG Satteins/Göfis 1c die Führung übernahm. In der 21. Minute brachte Kay Zengin sein Team mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später erhöhte ein Eigentor von Adnan Kum von SK Brederis 1b auf 2:0. Dies war ein unglücklicher Moment für die Gäste, der die Moral erheblich beeinträchtigte.

Volkan Keles, der in dieser Partie eine herausragende Leistung zeigte, baute die Führung in der 42. Minute auf 3:0 aus. Doch damit nicht genug, erzielte Keles kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute ein weiteres Tor, sodass die SPG Satteins/Göfis 1c mit einem komfortablen 4:0-Vorsprung in die Pause ging.

Aufholjagd und spannende Schlussphase

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus Brederis mit neuem Elan zurück auf den Platz. Marcel Kramp erzielte in der 70. Minute den Anschlusstreffer zum 4:1. Kurz darauf wurde es für die SPG Satteins/Göfis 1c nochmals brenzlig, als Esref Demir in der 77. Minute das 4:2 markierte. Die Aufholjagd schien zu gelingen, denn nur eine Minute später traf Mirko Lepir zum 4:3.

Doch die Hoffnungen der Gäste wurden in der 79. Minute erneut gedämpft, als Rafael Mathis für die Heimelf zum 5:3 traf. Mit einem weiteren Treffer von Niklas Amann in der 81. Minute zum 6:3 schien das Spiel entschieden zu sein. Jan Lerchner legte in der 88. Minute sogar noch das 7:3 nach.

In der 90. Minute verkürzte Esref Demir mit seinem zweiten Tor des Tages nochmals auf 7:4. Doch unmittelbar danach setzte Rafael Mathis mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 8:4-Endstand.

In der Nachspielzeit passierte nichts mehr Erwähnenswertes, und das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten. Trotz der kämpferischen Leistung der Gäste in der zweiten Halbzeit war der Sieg der SPG Satteins/Göfis 1c verdient, vor allem aufgrund der starken ersten 45 Minuten.

5. Landesklasse Oberland: SPG Satteins/Göfis 1c : SK Brederis 1b - 8:4 (4:0)

93 Rafael Mathis 8:4

90 Esref Demir 7:4

88 Jan Lerchner 7:3

81 Niklas Amann 6:3

79 Rafael Mathis 5:3

78 Mirko Lepir 4:3

77 Esref Demir 4:2

70 Marcel Kramp 4:1

45 Volkan Keles 4:0

42 Volkan Keles 3:0

29 Eigentor durch Adnan Kum 2:0

21 Kay Zengin 1:0

Details

