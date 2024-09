SCR Altach Future Team lässt es auch in Bludenz krachen!

Details Montag, 09. September 2024 00:23

In einer einseitigen Begegnung setzte sich das SCR Altach Future Team klar mit 6:0 gegen das Heimteam Rätia Bludenz 1b durch. Bereits zur Halbzeit führte das Gästeteam mit 2:0 und baute diesen Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Besonders Kerem Kocabay und Tobias Wilfling trugen maßgeblich zum Sieg der Altacher bei.

Frühe Führung durch Kocabay

Der Anpfiff des Spiels war kaum verhallt, da ging das SCR Altach Future Team bereits in Führung. In der 9. Minute erzielte Kerem Kocabay das 1:0 für die Gäste. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von Rätia Bludenz 1b keine Chance. Diese frühe Führung gab dem Altach Future Team die nötige Sicherheit und Kontrolle über das Spielgeschehen.

Das Heimteam versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Gäste verteidigten konsequent und ließen nur wenige Chancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, erhöhte Nicolas Maretic auf 2:0 für das SCR Altach Future Team. Wiederum waren die Gastgeber machtlos und mussten mit diesem Rückstand in die Pause gehen.

Altach Future Team baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für das SCR Altach Future Team. In der 50. Minute war es erneut Kerem Kocabay, der zum 3:0 traf und damit seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte. Das Team von Rätia Bludenz 1b schien nun endgültig geschlagen und konnte kaum noch nennenswerte Akzente setzen.

In der 71. Minute war es dann Tobias Wilfling, der das 4:0 für die Gäste markierte. Sein Treffer besiegelte endgültig die Dominanz des SCR Altach Future Teams an diesem Tag. Nur wenige Minuten später, in der 77. Minute, erhöhte Hami Kölemen durch ein unglückliches Eigentor zum 5:0. Die Moral des Heimteams war nun endgültig gebrochen.

Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte Julius Adrian Tölzer, der in der 82. Minute zum 6:0 traf. Trotz eines verschossenen Elfmeters in der 86. Minute durch einen Spieler von Rätia Bludenz 1b, änderte sich am klaren Endergebnis nichts mehr. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel schließlich in der 90. Minute ab, und das SCR Altach Future Team konnte einen überzeugenden Auswärtssieg feiern.

5. Landesklasse Oberland: Rätia Bludenz 1b : SCR Altach Future Team - 0:6 (0:2)

82 Julius Adrian Tölzer 0:6

77 Eigentor durch Hami Kölemen 0:5

71 Tobias Wilfling 0:4

50 Kerem Kocabay 0:3

41 Nicolas Maretic 0:2

9 Kerem Kocabay 0:1

