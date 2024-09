Duell der Neulinge: Klarer Erfolg des SCR Altach Future Team gegen SPG Brandnertal

Details Samstag, 14. September 2024 22:51

Das SCR Altach Future Team hat in einem dominanten Spiel in der 5. Landesklasse Oberland (V) die SPG Brandnertal mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg bezwungen. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 für die Gastgeber, die auch in der zweiten Hälfte ihre Überlegenheit unter Beweis stellten. Herausragende Akteure waren dabei Kerem Kocabay und Batuhan Olcum, die jeweils zwei Tore erzielten.

Schnelle Führung für SCR Altach Future Team

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Jason Walser bereits in der 7. Minute das 1:0 für das SCR Altach Future Team erzielte. Der frühe Treffer brachte die Heimmannschaft sofort in eine komfortable Position. Nur drei Minuten später legte Kerem Kocabay nach und erhöhte auf 2:0. Der Doppelschlag innerhalb der ersten zehn Minuten war ein klarer Fingerzeig, dass die Gastgeber an diesem Tag nichts anbrennen lassen wollten.

In der 24. Minute setzte Batuhan Olcum den nächsten Nadelstich und erzielte das 3:0. Damit war die Partie schon frühzeitig entschieden, da die Gäste aus Brandnertal kaum Antworten auf die Angriffswellen des SCR Altach Future Team fanden. Die erste Halbzeit endete somit mit einer deutlichen Führung für die Gastgeber, die das Geschehen auf dem Platz komplett dominierten.

Weitere Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte das SCR Altach Future Team seinen dominanten Auftritt fort. In der 62. Minute war es erneut Batuhan Olcum, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 erhöhte. Damit war die Messe endgültig gelesen, doch die Gastgeber zeigten keinen Gnadenakt und spielten weiterhin mit hoher Intensität.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Kerem Kocabay, der in der 86. Minute zum 5:0-Endstand traf und damit ebenfalls seinen zweiten Treffer in dieser Partie erzielte. Dieses Tor war die Krönung einer beeindruckenden Teamleistung und sicherte dem SCR Altach Future Team einen hochverdienten Sieg.

Mit diesem klaren Erfolg setzt das SCR Altach Future Team ein starkes Zeichen in der 5. Landesklasse Oberland (V) und unterstreicht seine Ambitionen in der laufenden Saison. Die Gäste aus Brandnertal hingegen müssen diese deutliche Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

5. Landesklasse Oberland: SCR Altach Future Team : SPG Brandnertal - 5:0 (3:0)

86 Kerem Kocabay 5:0

62 Batuhan Olcum 4:0

24 Batuhan Olcum 3:0

10 Kerem Kocabay 2:0

7 Jason Walser 1:0

