Hochmontafon II feiert gegen Satteins/Göfis 1c den vierten Sieg in Folge!

Details Montag, 16. September 2024 23:55

Die einzige Mannschaft, die in der 5. Landesklasse Oberland auch nach der 4. Runde die weiße Weste tragen darf, ist die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II. Nach einer eher glücklichen 2:0 Führung zur Pause, zeigt der Tabellenführer in Hälfte zwei seine Klasse und besiegt die SPG Satteins/Göfis 1c in einem sehr guten Spiel beider Mannschaften mit 4:0.

Schmeichelhafte Führung zur Pause!

Manfred Prakesch, Trainer SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II: „Am Sonntagnachmittag war die SPG Satteins/Göfis 1c zu Gast in St. Gallenkirch!

Die ersten dreißig Minuten gehörten ganz klar der Gastmannschaft! Die Gäste zeigten tollen Kombinationsfußball und waren spielerisch die bessere Mannschaft. So hatte die SPG Hochmontafon in einigen Situationen Glück, nicht in Rückstand zu geraten!

Mit der ersten richtigen Torchance ging jedoch die Heimmannschaft mit einem perfekten Konter durch Christopher Dona mit 1:0 in Führung und konnte sogar mit dem Pausenpfiff auf 2:0 durch Elias Pollhammer erhöhen. Eine mehr als schmeichelhafte Führung zur Pause!

In der zweiten Halbzeit jedoch drehte sich das Blatt und die SPG Hochmontafon war jetzt das dominierende Team und hatte jetzt deutlich mehr Spielanteile. So konnte dann das 3:0 nach einem Eckball durch Peter Wallner und das 4:0 durch einen sehenswerten Heber von Christopher Dona erzielt werden. Dies war zugleich auch der Endstand in einem Spiel zwischen zwei sehr guten Mannschaften!“

5. Landesklasse Oberland: Hochmontafon : SPG Satteins/Göfis 1c - 4:0 (2:0)

71 Christopher Dona 4:0

63 Peter Wallner 3:0

47 Elias Pollhammer 2:0

31 Christopher Dona 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.