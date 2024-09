Klarer Erfolg der SPG Satteins/Göfis 1c gegen den FC Klostertal II

Details Sonntag, 22. September 2024 01:03

In einem packenden Spiel der 5. Landesklasse Oberland (V) setzte sich SPG Satteins/Göfis 1c klar gegen FC Klostertal 1b mit 5:1 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und konnten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter ausbauen. Die Gäste schafften es zwar, ein Tor zu erzielen, konnten jedoch den dominanten Auftritt der Heimmannschaft nicht gefährden.

Blitzstart für SPG Satteins/Göfis 1c

Kaum hatte das Spiel begonnen, gelang SPG Satteins/Göfis 1c ein Traumstart. In der 5. Minute war es David Luzius Huber, der die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das Spiel und brachte die Gastgeber in eine komfortable Position.

Nur sechs Minuten später erhöhte Emilian Mündle auf 2:0. SPG Satteins/Göfis 1c zeigte sich von Anfang an sehr effizient und nutzte seine Chancen konsequent. Die Gäste aus Klostertal wirkten sichtlich beeindruckt und fanden nur schwer ins Spiel.

In der 23. Minute baute Frederik Doshi die Führung weiter aus. Sein Tor zum 3:0 war das Ergebnis eines schön herausgespielten Angriffs und ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln. Mit diesem klaren Vorsprung ging SPG Satteins/Göfis 1c in die Halbzeitpause.

FC Klostertal 1b kommt zurück – aber nicht lange

Nach der Pause zeigte sich FC Klostertal 1b etwas wacher und versuchte, den Rückstand aufzuholen. In der 56. Minute gelang Luka Sergej Brozovic der Anschlusstreffer zum 3:1. Es keimte kurz Hoffnung bei den Gästen auf, das Spiel noch einmal spannend machen zu können.

Doch diese Hoffnung wurde schnell wieder gedämpft. In der 70. Minute stellte Niklas Amann den alten Abstand wieder her und erhöhte für SPG Satteins/Göfis 1c auf 4:1. Die Gastgeber ließen sich von dem zwischenzeitlichen Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen und spielten weiterhin konzentriert und zielstrebig.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Burak Karadavut in der 71. Minute mit seinem Tor zum 5:1. Dieser Treffer war das endgültige Aus für die Hoffnungen von FC Klostertal 1b auf eine Aufholjagd. SPG Satteins/Göfis 1c ließ in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen und brachte den klaren Sieg sicher über die Zeit.

Mit diesem beeindruckenden Erfolg festigte SPG Satteins/Göfis 1c seine Position in der Tabelle der 5. Landesklasse Oberland (V). Die Mannschaft zeigte über die gesamte Spielzeit eine starke Leistung und ließ den Gästen aus Klostertal kaum Chancen. FC Klostertal 1b musste hingegen eine deutliche Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um wieder Punkte zu sammeln.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem klaren 5:1 für SPG Satteins/Göfis 1c. Ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die ihre Chancen konsequent nutzten und eine überzeugende Vorstellung ablieferten.

5. Landesklasse Oberland: SPG Satteins/Göfis 1c : FC Klostertal 1b - 5:1 (3:0)

71 Burak Karadavut 5:1

70 Niklas Amann 4:1

56 Luka Sergej Brozovic 3:1

23 Frederik Doshi 3:0

11 Emilian Mündle 2:0

5 David Luzius Huber 1:0

