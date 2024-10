Sieben Treffer zwischen Beschling und der SPG Satteins/Göfis 1c

Details Montag, 30. September 2024 23:19

Ein aufregendes Spiel in der 5. Landesklasse Oberland endete mit einem klaren 5:2-Sieg für den FC Beschling gegen SPG Satteins/Göfis 1c. Trotz eines frühen Rückstands bewies der FC Beschling beeindruckenden Kampfgeist und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Entscheidende Treffer von Cristian-Ioan Botici, Kevin Russo, Benjamin Köstenbaumer und Lucas Folie sicherten den verdienten Sieg für die Gastgeber.

Früher Doppelschlag durch Jasin Nebiu

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 2. Minute gelang Jasin Nebiu das erste Tor des Spiels und brachte SPG Satteins/Göfis 1c mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer schockierte den FC Beschling, und die Gäste nutzten diesen Vorteil geschickt aus. In der 25. Minute war es erneut Jasin Nebiu, der seine Mannschaft jubeln ließ. Mit einem weiteren Treffer baute er die Führung für SPG Satteins/Göfis 1c auf 2:0 aus und setzte den FC Beschling erheblich unter Druck.

Doch der FC Beschling zeigte sich wenig beeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 32. Minute erzielte Cristian-Ioan Botici den Anschlusstreffer zum 1:2, was dem Team von FC Beschling neue Energie verlieh. Sechs Minuten später war es erneut Botici, der einen Fehler der gegnerischen Abwehr eiskalt nutzte und zum 2:2 ausglich. Damit war das Spiel wieder offen, und die Zuschauer konnten eine spannende erste Halbzeit genießen.

FC Beschling dominiert die zweite Halbzeit

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit übernahm der FC Beschling zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 55. Minute gelang Kevin Russo der verdiente Führungstreffer zum 3:2. Dieser Treffer drehte das Momentum endgültig zugunsten der Gastgeber. SPG Satteins/Göfis 1c schien nach dem Rückstand den Faden zu verlieren und fand keine Mittel mehr, um den Gegner zu gefährden.

In der 77. Minute machte Benjamin Köstenbaumer den nächsten Schritt und erhöhte auf 4:2 für den FC Beschling. Damit war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Nur vier Minuten später setzte Lucas Folie den Schlusspunkt mit einem weiteren Treffer zum 5:2. Der FC Beschling spielte die verbleibenden Minuten souverän herunter und ließ nichts mehr anbrennen.

Schließlich endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem klaren 5:2-Sieg für den FC Beschling. Dieser Erfolg in der 6. Runde der 5. Landesklasse Oberland festigt die Position des FC Beschling in der Tabelle und gibt der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

5. Landesklasse Oberland: Beschling : SPG Satteins/Göfis 1c - 5:2 (2:2)

81 Lucas Folie 5:2

77 Benjamin Köstenbaumer 4:2

55 Kevin Russo 3:2

38 Cristian-Ioan Botici 2:2

32 Cristian-Ioan Botici 1:2

25 Jasin Nebiu 0:2

2 Jasin Nebiu 0:1

Details

