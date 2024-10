SCR Altach Future Team siegt souverän gegen FC Thüringen 1b

Details Montag, 30. September 2024 00:21

Der SCR Altach Future Team hat im Auswärtsspiel gegen den FC Thüringen 1b einen klaren 4:1-Sieg eingefahren. Bereits früh in der Partie gingen die Gäste in Führung und bauten diese konsequent aus. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Hausherren zeigte das Future Team seine Überlegenheit und besiegelte den Sieg mit zwei späten Treffern.

Frühe Führung durch Walser

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für das SCR Altach Future Team. Bereits in der neunten Minute konnte Jason Walser die Gäste mit 1:0 in Führung bringen. Der frühe Treffer setzte den FC Thüringen 1b unter Druck, der daraufhin versuchte, das Spielgeschehen in den Griff zu bekommen. Die Gastgeber hatten zwar einige gute Ansätze, doch die Defensive des Future Teams stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu.

Das Spiel entwickelte sich in der Folgezeit ausgeglichen, doch klare Tormöglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die Defensive des SCR Altach Future Teams zeigte sich stabil und unterband immer wieder die Angriffsversuche des FC Thüringen 1b. So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Altach baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel drängte der FC Thüringen 1b auf den Ausgleich, doch die Bemühungen wurden schnell gedämpft. In der 62. Minute gelang es Kerem Kocabay, die Führung für das Future Team auf 2:0 zu erhöhen. Dieser Treffer brachte den Gastgebern einen weiteren Rückschlag, während die Gäste zunehmend an Selbstvertrauen gewannen.

Doch der FC Thüringen 1b steckte nicht auf und kam in der 85. Minute durch Armin Dervisevic zum Anschlusstreffer. Dieser Treffer zum 1:2 ließ noch einmal Hoffnung aufkommen, doch die Antwort des SCR Altach Future Teams ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 86. Minute, stellte Tobias Wilfling den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1.

Doganyigit macht alles klar

Der FC Thüringen 1b hatte sich von diesem erneuten Rückschlag noch nicht erholt, als Anil Doganyigit in der 90. Minute den 4:1-Endstand besiegelte. Mit diesem Treffer nahm das Future Team den letzten Wind aus den Segeln der Gastgeber und stellte den verdienten Auswärtssieg sicher. Die Nachspielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach insgesamt 94 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie.

Insgesamt präsentierte sich das SCR Altach Future Team als die dominantere Mannschaft und nutzte seine Chancen konsequent. Der FC Thüringen 1b hingegen konnte seine wenigen Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

5. Landesklasse Oberland: Thüringen 1b : SCR Altach Future Team - 1:4 (0:1)

93 Anil Doganyigit 1:4

86 Tobias Wilfling 1:3

85 Armin Dervisevic 1:2

62 Kerem Kocabay 0:2

9 Jason Walser 0:1

