Sieben Treffer zwischen Satteins/Göfis 1c und Thüringen II

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:57

In einem packenden Duell der 7. Runde der 5. Landesklasse Oberland triumphierte SPG Satteins/Göfis 1c mit einem klaren 5:2 gegen den FC Thüringen 1b. Die Gastgeber demonstrierten von Anfang an ihre Dominanz und zeigten eine beeindruckende Offensivleistung. Besonders Jasin Nebiu und Rafael Mathis stachen als Torschützen hervor und führten ihr Team zum verdienten Sieg. Trotz eines späten Aufbäumens der Gäste konnte Thüringen den Rückstand nicht mehr wettmachen.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Das Heimteam von SPG Satteins/Göfis 1c begann stark und belohnte sich schon in der 14. Minute mit dem ersten Treffer des Tages. Jasin Nebiu war zur Stelle und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung gab der Mannschaft von Satteins/Göfis den nötigen Rückenwind, um weiter Druck auszuüben und das Spielgeschehen zu dominieren. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Rafael Mathis in der 45. Minute auf 2:0, indem er eine der zahlreichen Chancen nutzte. Die Gäste aus Thüringen hatten Schwierigkeiten, sich gegen die offensivstarke Heimmannschaft zu behaupten und gingen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit.

Offensivfeuerwerk in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte SPG Satteins/Göfis 1c keine Anzeichen, das Tempo zu drosseln. Rafael Mathis schlug erneut zu und traf in der 50. Minute zum 3:0, was den Vorsprung weiter ausbaute. Der FC Thüringen 1b, der sich nun in einer schwierigen Lage befand, versuchte zu reagieren und konnte in der 60. Minute durch Noah Witwer auf 3:1 verkürzen. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nur kurz. In der 76. Minute stellte Burak Karadavut mit einem weiteren Treffer den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 4:1 für die Gastgeber.

Der FC Thüringen 1b zeigte sich jedoch kämpferisch und Witwer gelang in der 78. Minute sein zweiter Treffer zum 4:2. Dieses Tor schien die Gäste noch einmal zu beleben, aber SPG Satteins/Göfis ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Jasin Nebiu krönte seine starke Leistung mit seinem zweiten Tor des Tages in der 90. Minute, das den Endstand von 5:2 markierte.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg festigte SPG Satteins/Göfis 1c seine Position in der Liga und setzte ein deutliches Zeichen. Der FC Thüringen 1b hingegen wird die Defizite in der Defensive aufarbeiten müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren. Die Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel mit vielen spannenden Momenten und einer klar überlegenen Heimmannschaft.

5. Landesklasse Oberland: SPG Satteins/Göfis 1c : Thüringen 1b - 5:2 (2:0)

94 Jasin Nebiu 5:2

78 Noah Witwer 4:2

76 Burak Karadavut 4:1

60 Noah Witwer 3:1

50 Rafael Mathis 3:0

45 Rafael Mathis 2:0

14 Jasin Nebiu 1:0

