Au II darf sich noch eine Woche länger vorbereiten

Am kommenden Wochenende startet auch die 5. Landesklasse Unterland in die neue Saison. Der FC Raiffeisen Au II muss sich aber noch ein wenig gedulden – man ist in der ersten Runde spielfrei. Richtig los geht es dann am 22.8.20 um 14:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Hittisau II.

Wie verlief der Trainingsstart?

Herbert Natter, Trainer FC Raiffeisen Au II: „Zum Großenteil sehr gut, alle sind motiviert und freuen sich, dass sie wieder auf dem Platz stehen können!“

Transferbilanz

Herbert Natter : „Zugänge - aus Mellau kam Paul Gmeiner, aus der eigenen U16 Jonas Kohler, Jonas Schmidinger, Jakob Gasser, Tobias Moosbrugger, Bastian Marinelli, Markus Böhler, Ben Meusburger und Lukas Moosbrugger. Abgänge: Tim, Paul und Patrick Schwarzmann.“

Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Herbert Natter: „Ein Platz in der vorderen Tabellenhälfte sollte es schon werden, derzeit ist leider Manuel Lipburger verletzt.“

Stärken die Sponsoren nach wie vor dem Verein den Rücken?

Herbert Natter: „Sehr erfreulich – es sind alle wieder mit dabei, so gibt es für das 1b ein neues Dress und auch neue Trainingsbekleidung.“

Favoriten

Herbert Natter: „In unsere Liga sind der SC Mühlebach, FC Schwarzach und FC Egg 1c vorne dabei, in der Bundesliga ist RB Salzburg wieder Favorit, ein Titel für LASK oder Rapid wäre aber mal wieder schön!“

