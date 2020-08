Co-Trainer der SPG SV Buch 1c: „Geld sollte den Fußball nicht regieren!“

Details Freitag, 14. August 2020 13:36

Endlich geht es auch in der 5. Landesklasse Unterland wieder los – am 14.8.20 steht die erste Partie zwischen Riefensberg/Krumbach II und Hohenweiler II am Programm – Ankick ist um 19:30 Uhr. Die SPG SV Buch 1c spielt am 15.8.20 um 18:15 Uhr auswärts gegen Hörbranz II. Simon Dür, Co-Trainer von Buch 1c, hat für unsere Leser alle Neuigkeiten von der Mannschaft.

Rückblick auf die vergangenen drei Monate

Simon Dür, Co-Trainer SPG SV Buch 1c: „Schwierige Zeit für den Verein und die Mannschaft – Einmal die Woche joggen oder Rad fahren war verpflichtend und wurde eingehalten. Wir haben Anfang Juli mit der Vorbereitung begonnen. Sehr positiv – großer Andrang. Man merkte, dass den Spielern das Training fehlte!“





Transferbilanz

Simon Dür: „Zwei Abgänge: Manuel Hammerer (Karriereende), Philipp Weiss (Viktoria Bregenz) und drei Zugänge: Markus Birle (Alberschwende 1b), Andreas Baurenhas (Götzis 1b), Philip Konzett (Beschling). Ein zweiter Tormann wurde verpflichtet und das Mittelfeld verstärkt.“

Absolvierte Testspiele

Simon Dür: „Vier Testspiele: Gegen Kennelbach 1b, Lochau 1b, Alberschwende 1b und Viktoria Bregenz 1b.“





Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Simon Dür: „Wir wollen uns im oberen Drittel der Tabelle platzieren und guten Fußball spielen. Besonders die Heimspiele vor den eigenen Fans wollen wir, wenn möglich, alle für uns entscheiden."



Favoriten

Simon Dür: „SC Mühlebach und SPG Egg/Andelsbuch 1c werden sich den Titel in unserer Liga streitig machen. In der Bundesliga kann es eigentlich nur RB Salzburg werden. Die Konkurrenz ist leider zu schwach.“

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf den Fußball - Amateur- und Profibereich - auswirken?

Simon Dür: „Ich hoffe, dass sich Vereine sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich wieder auf die eigene Jugend konzentrieren und teure Wechsel der Vergangenheit angehören. Zudem sollten die Gehälter weit nach unten angepasst werden. Diese Entwicklung, besonders auch bei den Amateuren, sollte dringend gestoppt werden. Geld sollte diesen Sport nicht regieren!“

