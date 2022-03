KM2 von Au kann nun am eigenen, neuen Kunstrasenplatz trainieren!

Details Donnerstag, 03. März 2022 01:35

Die 5. Landesklasse Unterland startet am zweiten Aprilwochenende 2022 in die Fortsetzung der Meisterschaft. An der Tabellenspitze haben sich Buch 1c und Egg/Andelsbuch 1c doch schon klar abgesetzt. Der Schlager der ersten Runde 2022 heißt ganz klar Schwarzach/Wolfurt 1c gegen Buch 1c. Für Schwarzach/Wolfurt bereits ein Schlüsselspiel – nur ein Dreier würde den Anschluss auf die Tabellenspitze wahren. Der FC Raiffeisen Au II hat das Team von Rotenberg 1c zu Gast. Obmann Herbert Natter hat für unsere LeserInnen die wichtigsten aktuellen Informationen zur KM2 des FC Au.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Bei unserer KMII hat es nur einen Abgang gegeben und das ist ein erfreulicher. Jonas Schmidinger ist in die erste Kampfmannschaft von Au gewechselt.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Herbert Natter: „Sehr gut, besonders auf Grund des neuen eigenen Kunstrasen, gerade für ein 1b-Team war es in der Vergangenheit nicht einfach Plätze zum Training zu bekommen, dieses Problem stellt sich nicht mehr!“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Herbert Natter: „Am Freitag, dem 11.3.2022 spielt unsere KM2 um 20.15 Uhr gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c. Am Samstag, dem 19.3.2022 ist um 16 Uhr das Team des FC Hittisau 1b der Gegner. Freitag, 1.0.2022, 19.00 Uhr gibt es dann die letzte Testpartie gegen FC Schwarzenberg II.“

Neuigkeiten vom Verein?

Herbert Natter: „Am 25.3.2022 gibt es die Jahreshauptversammlung mit einigen geplanten Änderungen in der ersten Mannschaft.“