Au II will 2024/25 oben mitspielen!

Details Dienstag, 30. Juli 2024 00:55

Es gibt 2024/25 wieder eine 5. Landesklasse Oberland und eine 5. Landesklasse Unterland. Eine der Konsequenzen ist, dass es in beiden Ligen nur zehn Mannschaften gibt und es deswegen erst am vorletzten Augustwochenende losgeht. Der FC Raiffeisen Au II empfängt am 24.8.2024 um 14 Uhr das Team der SPG FC Mellau 1c. Alle weiteren Details kommen vom Obmann des FC Au, Herbert Natter. Den Trainerposten der 1b hat Tobias Mossbrugger übernommen.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au II: „Unsere KMII testete am Samstag, dem 27.7.24 gegen die SPG Egg 1c und am 17.8. um 16 Uhr geht es gegen den FC Klostertal 1b!“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Herbert Natter: „Zugänge: Kaspar Pfefferkorn, Simon Moosbrugger, Ägidius Schatz, Valentin Pfandl (eigene U16) und die Abgänge sind Silvan Türtscher, Rafael Muxel, Jakob Gasser (eigene KM1).“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Herbert Natter: „Simon Moosbrugger,“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Herbert Natter: „Vorne mitspielen!“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Herbert Natter: „Hörbranz 1b, DSV 1c.“

Persönliche Anliegen?

Herbert Natter: „Es wäre wichtig, dass gerade auch in der untersten Liga, unabhängig von der Ligagröße, die Heimspiele der ersten Mannschaft und die der 1b-Mannschaft gemeinsam stattfinden!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.