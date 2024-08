SPG Hörbranz/Hohenweiler II startet in die neue Saison!

Details Donnerstag, 22. August 2024 15:01

Am kommenden Wochenende ist es endlich so weit! Auch die 5. Landesklassen starten in die Meisterschaft 2024/25. Aufgrund der wieder angewandten Trennung in Oberland und Unterland mit jeweils zehn Mannschaften in jeder Liga gibt es eine „verkürzte“ Meisterschaft mit lediglich neun Spielen in der Hin- und Rückrunde. Die SPG Hörbranz/Hohenweiler II startet mit der Auswärtspartie am Sonntag, dem 25.8.24 um 11 Uhr gegen den Emma & Eugen DSV 1c in die neue Saison.

Rückblick auf die Vorbereitung?

William Hörburger, Spielertrainer der SPG Hörbranz/Hohenweiler II: „Die Vorbereitung verlief gut. Wir haben fünf Testspiele gegen teilweise höherklassige Gegner absolviert und konnten vier der fünf Spiele gewinnen, ein Spiel ging knapp verloren. Hinzu kommt eine Cup-Niederlage gegen eine Mannschaft aus der Vorarlbergliga, bei der die Mannschaft dennoch Lob erhalten hat.

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

William Hörburger: „Wir konnten den Großteil der Mannschaft der Vorsaison halten und gleichzeitig den Kader bedeutend erweitern mit Spielern aus der U16, mit einigen Rückkehrern sowie mit jungen motivierten Spielern aus der Region.“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

William Hörburger: „Wir haben einen Langzeitverletzten sowie zwei weitere derzeit verletzte Spieler, der Großteil des Kaders ist jedoch einsatzbereit.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

William Hörburger: „Das Wichtigste ist natürlich, dass wir alle fit bleiben. Außerdem möchten wir aber auch die jungen Spieler, insbesondere die Eigenbauspieler, entwickeln, hierfür stehen auch die beiden Vereine FC Hörbranz und SC Hohenweiler. Unter Entwicklung verstehe ich aber nicht nur die Verbesserung der fußballerischen Fähigkeiten, ich möchte mit dem Team auch in puncto Zusammenhalt und Disziplin Fortschritte erzielen sowie Werte abseits des Platzes vermitteln, selbstverständlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Neben der Entwicklung Spieler besitze ich aber auch den Ehrgeiz, mich selbst als Trainer und auch als Spieler ständig weiterzuentwickeln. Tabellarisch gesehen ist unser Ziel klar: Wir wollen aufsteigen.“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

William Hörburger: „Ich denke, im Gegensatz zum Vorjahr wird die Liga sehr ausgeglichen sein, Favoriten sehe ich keinen. Wir werden aber alles versuchen, um aufzusteigen.“

Welche Mannschaft wird Meister der österr. Bundesliga, wer gewinnt in Deutschland 24/25?

William Hörburger: „Nachdem sich in beiden Ligen voriges Jahr nicht die Favoriten RB Salzburg bzw. FC Bayern zum Meister krönen konnten, denke ich, dass die beidem Teams diese Saison wieder zurückschlagen werden. Als leidenschaftlicher Fan des SK Sturm Graz würde ich mich aber natürlich über eine neuerliche Überraschung in der österreichischen Bundesliga freuen. Auch in der deutschen Bundesliga würde ich mich über einen spannenden Fight um den Titel freuen.“

Wichtige Informationen zum Verein?

William Hörburger: „Wir freuen uns auch in der neuen Saison auf die Unterstützung unserer Fans. Die meisten Spiele werden Samstag Nachmittag stattfinden. Ein Highlight im Fasching wird wieder der Fußballerball des FC Hörbranz werden.“

Persönliche Anliegen?

William Hörburger: „Lasst uns zusammen immer danach streben, das Beste für uns alle zu erreichen.“

