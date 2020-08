FC Hörbranz 1b vergibt 2:0-Führung

Details Dienstag, 25. August 2020 07:00

Ruech Recycling RW Langen 1b und Eco Park FC Hörbranz 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 5:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Das 1:0 in der elften Minute brachte FC Hörbranz 1b vermeintlich auf die Siegerstraße. Der Gast führte schließlich das 2:0 herbei (20.). In der 30. Minute überwand RW Langen 1b die Abwehr von Eco Park FC Hörbranz 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. In der 32. Minute verhinderte die Hintermannschaft von FC Hörbranz 1b den Gegentreffer von Ruech Recycling RW Langen 1b nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Julian Hehle machte in der 34. Minute das 3:2 von Eco Park FC Hörbranz 1b perfekt. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Peter Wild auf Seiten von RW Langen 1b das 3:3 (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Ruech Recycling RW Langen 1b brachte den Ball zum 4:3 über die Linie (74.). Kurz vor Schluss traf Bariscan Erdogdu für FC Hörbranz 1b (91.). RW Langen 1b gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (93.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Eco Park FC Hörbranz 1b die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Trotz der drei Zähler machte Ruech Recycling RW Langen 1b im Klassement keinen Boden gut.

FC Hörbranz 1b nimmt mit drei Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. In dieser Saison sammelte Eco Park FC Hörbranz 1b bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

5. Landesklasse Unterland: Ruech Recycling RW Langen 1b – Eco Park FC Hörbranz 1b, 5:4 (3:3)

11 0:1 Tobias Jan Weiss

20 0:2 Niklas Achberger

30 1:2 David Raedler

32 2:2 Felix Netzer

34 2:3 Julian Hehle

41 3:3 Peter Wild

74 4:3 David Raedler

91 4:4 Bariscan Erdogdu

93 5:4 Simon Hammerer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten