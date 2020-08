FC Hörbranz 1b trumpft bei FC Hittisau 1b auf

Details Sonntag, 30. August 2020 07:18

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 3:5 gegen Eco Park FC Hörbranz 1b. FC Hörbranz 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Julian Hehle traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Jetzt erst recht, dachte sich FC Hittisau 1b, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (4.). Niklas Achberger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Eco Park FC Hörbranz 1b über die Linie (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tobias Reiner den Vorsprung von FC Hörbranz 1b auf 3:1 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Fabian Spanring ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für Hittisau 1b. Das 4:2 ließ Eco Park FC Hörbranz 1b zum vierten Mal im Match jubeln (58.). In der 70. Spielminute setzte sich Eco Park FC Hörbranz 1b erneut durch und erzielte das vorentscheidende 5:2. Max Ulrich Tuntzinger beförderte das Leder zum 3:5 von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b in die Maschen (74.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte FC Hörbranz 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Hittisau 1b.

Hittisau 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem 13. Platz.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht Eco Park FC Hörbranz 1b nach diesem Erfolg auf Platz vier. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Hörbranz 1b.

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – Eco Park FC Hörbranz 1b, 3:5 (1:3)

3 0:1 Julian Hehle

4 1:1 Julian Kueer

30 1:2 Niklas Achberger

44 1:3 Tobias Reiner

55 2:3 Fabian Spanring

58 2:4 Doguscan Yuecekaya

70 2:5 Doguscan Yuecekaya

74 3:5 Max Ulrich Tuntzinger

