Kantersieg der SPG Schwarzach/Wolfurt 1c gegen Hittisau II

Details Donnerstag, 19. August 2021 17:34

In Runde zwei der 5. Landesklasse Unterland wechselt die Tabellenführung zur SPG Schwarzach/Wolfurt 1c. Ein 8:0 Kantersieg gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau II ist der Grund dafür. Ebenfalls weiter ohne Punkteverlust Egg/Andelsbuch 1c (7:0 auswärts bei Riefensberg/Krumbach Ii), Hohenweiler II (4:0 gegen Kennelbach II) und Buch 1c (4:1 in Au).

Simon Heinisch mit lupenreinen Hattrick für Schwarzach/Wolfurt 1c

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „In einem Spiel welches konstant in eine Richtung lief, konnten wir früh durch Felix Schneider in Führung gehen. Roman Eder erhöhte mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:0. Vor der Pause erzielte Florian Schrottenbaum nach starker Vorlage von Felix Berneker auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel benötigten wir etwas Unterstützung des Gegners, um wieder zum Torerfolg zu kommen. Bei einer Ecke beförderte ein Hittisauer unter Bedrängnis den Ball ins eigene Tor. Nach diesem Gegentreffer sank die Moral der Hittisauer deutlich, das konnte Simon Heinisch nutzen und erzielte drei Treffer. Hervor zu heben sind die Vorlagengeber Berkan Acar und Atilio Stefania. Den Schlusspunkt setzte Elias Ludescher mit einem Abstaubertor. Die heute gezeigte Leistung war sehr ansprechend, allerdings darf diese auch nicht zu hoch eingeschätzt werden, da die Hittisauer in dieser Konstellation nicht auf Augenhöhe waren.“

Beste Spieler SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: Felix Berneker (ZMF), Simon Heinisch (ST)

