Schwarzach/Wolfurt 1c erobert Platz zwei – Buch 1c verteidigt Tabellenführung

In der 5. Landesklasse Unterland konnte die SPG SV Buch 1c nach der fünften Runde die weiße Weste anbehalten. Ein sehr klarer 4:1 Erfolg zuhause gegen die SPG Riefensberg/Krumbach II. Neu auf Platz zwei die SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, die im Derby bei Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach II einen mühsamen Dreier einfährt.

Mühsamer Derbysieg in Kennelbach

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „Auf dem Kennelbacherplatz hatten wir von Beginn an Probleme unser Spiel wie gewünscht aufzuziehen. Nach und nach kamen wir trotzdem zu einigen guten Gelegenheiten, leider konnten wir diese nicht nutzen. In der 29. Minute erzielte der agile Felix Schneider das 1:0. Nach dem Seitenwechsel taten wir viel zu wenig und bettelten um einen Gegentreffer, welchen wir dann auch in der 66. Minute durch Alaa Cheikh Salem kassierten. Glücklicherweise konnten wir direkt danach, abermals durch Felix Schneider, wieder in Führung gehen. Mit dem Treffer, der seinen Hattrick komplett machte, krönte er seine Leistung. Das 3:1 in der 80 Minute hatte bis zum Spielende bestand. Ein verdienter Sieg, auf spielerisch mäßigen Niveau der noch einige Baustellen aufzeigte. Am 8. September haben wir auch das Spiel gegen Rotenberg 1c abgeschlossen und 7:1 gewonnen.“

Bester Spieler SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: Felix Schneider (ST)

Buch 1c führt nach einer Viertelstunde 3:0 gegen Riefensberg/Krumbach II

Tobias Stephan, Co-Trainer SPG SV Buch 1c: „Die Stärke des SV Buch waren das Pressing und der Tordrang. Entschieden war die Partie faktisch nach fünfzehn Minuten – Gabriel Gstettner mit Doppelpack und Kevin König haben uns sehr schnell mit 3:0 in Front gebracht. Spätestens nach dem 4:0, abermals durch Gabriel Gstettner, verflachte das Spiel weiter. Der Gegner gab nicht auf, ohne jedoch zwingend zu werden. Buch verpasste es trotz weiterer Chancen den Spielstand weiter zu erhöhen. Dominik Zenz erzielte das Tor für die Gäste, Endstand 4:1.“

Beste Spieler SPG SV Buch 1c: Gabriel Gstettner (Stürmer), Rene Ziegler (Torwart), Simon Dür (Defensives Mittelfeld), Laith Alfandi (Rechter Verteidiger), Kevin König (Rechtes Mittelfeld)

