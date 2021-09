Doppelpack vom Goalie der SPG Schwarzach/Wolfurt 1c in Au – Buch 1c gewinnt klar gegen RW Langen

Details Mittwoch, 22. September 2021 12:29

Großartige Fairplay-Aktion von Ruech Recycling RW Langen II in der 7. Runde der 5. Landesklasse Unterland im Spiel gegen die SPG Buch 1c, die mit 6:2 klar gewinnt. Weltrekordverdächtig die zwei Treffer vom Goalie der SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, Robin Fink, beim 4:0 Erfolg beim FC Raiffeisen Au II. Damit haben die Top-2 der Liga voll gepunktet, aber auch Verfolger SPG Egg/Andelsbuch II hat mit einem 2:0 beim FC Rotenberg 1c nichts anbrennen lassen.

„Eigenartiger Sieg“ im hinteren Bregenzer Wald

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „Auf dem trotz Regens gut bespielbaren Platz in Au, gehen wir durch ein Ausschusstor - der Ball springt unglücklich über den Keeper der Hausherren ins Tor - unserer heutigen Nummer 1, Robin Fink, in Führung. Kurz danach kann Markus "Mäki" Krenmayer auf 2:0 erhöhen. Denkwürdig wird der heutige Tag durch eine Kopie des 1:0 - Torschütze abermals Robin Fink. In der Halbzeitpause konnten die Auer den doppelten Schock verarbeiten und beschäftigten uns wesentlich mehr. Da Robin auch im Tor eine gute Figur machte und wir aufopferungsvoll verteidigten, konnten wir uns schadlos halten. In der 55. Minute konnte sich Mittelfeldmotor Jakob Thurnher für seine gute Leistung belohnen. Nach Foul an ihm, verwandelte er den fälligen Strafstoß souverän. Dieser Treffer war gleichbedeutend mit dem Endstand von 4:0 für mein Team. Unterm Strich ein verdienter, aber vor allem kurioser Sieg!“

Beste Spieler SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: Robin Fink (Tor), Jakob Thurnher (Mittelfeld)

Tolle Fair-Play Aktion von Langen II gegen Buch 1c

Tobias Stephan, Co-Trainer SPG SV Buch 1c: „Besonders hervorheben wollen wir beim 6:2 Heimerfolg die Mannschaft von RW Langen. Beim Stand von 1:1 kam es zu einem unabsichtlichen Zusammenstoß im Luftduell Kopf an Kopf, in deren Folge ein Spieler vom SV Buch mit einem blutendem Cut an der Stirn am Boden liegen blieb. In der gleichen Situation erzielte RW Langen das 1:2; die Mannschaft von SV Buch hatte aber bereits abgeschalten, um sich um den verletzen Spieler zu kümmern. Der Schiedsrichter gab korrekterweise das Tor, die Mannschaft von RW Langen beriet sich und ermöglichte dem SV Buch frei auf das eigene Tor zu laufen um das Ergebnis wieder auf Unentschieden zu stellen. Dieses Fairplay wollen wir hervorheben und der Mannschaft von RW Langen für ihre Entscheidung danken. Unsere Treffer erzielten Gabriel Gstettner (2), Elias Eberle (2), Sebastian Baumann (2). Für die Gäste trafen Klaus Nigsch und Bernhard Elbs. Am Ende ein klarer 6:2 Erfolg für meine Elf.“

Beste Spieler SPG SV Buch 1c: Gabriel Gstettner (Stürmer), Sebastian Baumann (Mittelfeld/RM)

Jonas Fessler: Mittelfeld RW Langen (Fairplay)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!