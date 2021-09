SPG Schwarzach/Wolfurt 1c verliert mit Remis in Hohenweiler etwas an Boden

Details Donnerstag, 30. September 2021 11:35

Die SPG Schwarzach/Wolfurt 1c hat in der achten Runde der 5. Landesklasse Unterland mit einem 2:2 beim Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler einen Punkt gemacht, ist aber auf Platz drei der Tabelle zurück gefallen. Die SPG Egg/Andelsbuch 1c nun auf Platz zwei, einen Punkt vor Schwarzach/Wolfurt – durch einen 6:1 Erfolg gegen Kennelbach II. Buch 1c verteidigt die Tabellenführung durch ein knappes 1:0 in Hittisau.

Unentschieden im Laiblachtal

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „Das Spiel war von Beginn an rassig geführt und es ging hin und her. Wir erarbeiteten uns einige Gelegenheiten, konnten diese leider nicht nützen. Die Hohenweiler kamen nur bis zum 16er, die Abschlüsse waren zu ungefährlich. Nach einem Eckball brachten wir den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der zweite Nachschuss von Görkem Genc landete in der 36. Minute zum 0:1 in unserem Tor. Bis zur Halbzeit passierte nichts nennenswertes mehr.

Kurz nach Wiederanpfiff gelang uns nach einem sehenswerten Spielzug der Ausgleich zum 1:1, Torschütze war Ardil Sahingöz. Fünf Minuten später gingen die Hausherren durch einen Fernschuss von Tomor Ramadani wieder in Führung. Wie waren besser im Spiel als in Hälfte eins und konnten uns in der 67. Minute durch ein wunderschönes Kopfballtor unseres Kapitäns Patrick Büchele belohnen. Beide Mannschaften spielten auf Sieg, doch weitere Treffer gelangen keine.Ein dem Spiel entsprechendes Unentschieden, bei welchem die zweite Hälfte von unserer Seite her mehr Fußballkultur bot, als die erste. Es heißt weiterhin im Training dran bleiben um wieder besseren Fußball zeigen zu können!“

Bester Spieler SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: Patrick Büchele (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!