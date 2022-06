Schwarzach/Wolfurt 1c mit klarem Erfolg in Schwarzenberg

Details Dienstag, 31. Mai 2022 15:17

SPG Schwarzach/Wolfurt 1c erteilte MEVO FC Schwarzenberg 1b eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Um aber noch puncto Aufstieg mitspielen zu können, sind Patzer der Konkurrenz notwendig, wie es Trainer Josef Hinteregger ausdrückt.

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: Am Samstag Abend traten wir im Duell 5ter gegen 6ter in Schwarzenberg an. Die Verzögerungen durch Meisterfeierlichkeiten der ersten Mannschaft die das Vorspiel hatte und Problemen mit dem Spielbericht ließen wir uns nicht aus dem Konzept bringen und starteten ordentlich in die Partie.



In der Defensive konnten wir die Ausfälle unserer Stamminnenverteidiger kompensieren, brauchten allerdings etwas bis die Abstimmung stimmte. Offensiv waren wir bemüht, zwingende Chancen gab es lange keine. Nach einem Stellungsfehler unserer 4er Kette hielten uns Tormann Volkan Cicek und Neokapitän Simon Schwarz, der vor der Linie klärte, schadlos. Nach einigen Halbchancen konnten wir das Chaos nach einer Freistoßflanke in den Strafraum für uns nutzen und bugsierten den Ball über die Linie. Noch vor der Hälfte entschärfte der Heimkeeper einen Abschluss bärenstark.



Nach der Hälfte starteten wir mit neuem Elan und konnten in Minute 50 mit 2:0 in Führung gehen. Simon Heinisch und Berkan Acar spielten sich am Strafraum frei und der folgende Querpass wurde von Elias Ludescher, unterhalb der Latte, ins Tor befördert. Kurz darauf war es abermals Elias der uns Jubeln ließ, nach einem sehenswerten Tanz durch den Strafraum schob er den Ball zum 3:0 ins Tor. Das 4:0 erzielte Justin Salzgeber, der von Jakob Thurnher ideal angespielt wurde.





Den Torreigen am heutigen Tag beendete Elias, mit seinem 3ten Treffer an diesem Tag, nach einer weiteren Freistoßflanke. Defensiv hatten wir die Hausherren in der zweiten Hälfte gut im Griff, bei einer Gelegenheit war Volkan auf dem Posten und hielt die 0. Ein starker Auftritt, mit dem wir uns für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren konnten. Aufgrund der restlichen Ergebnisse ist der Aufstieg nur mehr durch Patzer der Konkurrenz möglich, was nichts daran ändert, dass wir bis zum Schluss dafür kämpfen werden.

Vor heimischem Publikum trifft Schwarzenberg 1b am nächsten Samstag auf SC Hohenweiler 1b, während Schwarzach/Wolfurt 1c am selben Tag SPG Riefensberg/Krumbach 1b in Empfang nimmt.

5. Landesklasse Unterland: MEVO FC Schwarzenberg 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 0:5 (0:1)

73 Elias Ludescher 0:5

68 Justin Salzgeber 0:4

62 Elias Ludescher 0:3

51 Elias Ludescher 0:2

37 Jakob Thurnher 0:1