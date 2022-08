FC Viktoria 62 1b holt sich Watsche ab

Details Sonntag, 07. August 2022 07:13

SPG Egg/Andelsbuch 1c kam am ersten Spieltag zu einem 4:0-Sieg gegen FC Viktoria 62 Bregenz 1b.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Maximilian Kaufmann für Egg/Andelsbuch 1c zur Führung (43.). Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kaufmann bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Patrik Meusburger beseitigte mit seinen Toren (61./87.) die letzten Zweifel am Sieg von SPG Egg/Andelsbuch 1c. Am Ende feierte SPG Egg/Andelsbuch 1c einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen FC Viktoria 62 1b kam Egg/Andelsbuch 1c zu einem verdienten Sieg.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – FC Viktoria 62 Bregenz 1b, 4:0 (1:0)

87 Patrik Meusburger 4:0

61 Patrik Meusburger 3:0

47 Maximilian Kaufmann 2:0

43 Maximilian Kaufmann 1:0