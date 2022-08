Immerhin ein Punkt: Filler trifft zum Unentschieden

Details Sonntag, 07. August 2022 09:05

Zum Saisonstart boten SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b und Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:3.

In der 22. Minute brachte Daniel Zamut den Ball im Netz von Hörbranz/Hohenweiler 1b unter. Philipp Frank erhöhte für FC Kennelbach 1b auf 2:0 (26.). Simon Bargehr schlug doppelt zu und glich damit für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b aus (30./45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Eine Minute später ging Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b durch den zweiten Treffer von Frank in Führung. Als einige Zuschauer bereits den Gast als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Sebastian Filler, der zum Ausgleich traf (89.). Hörbranz/Hohenweiler 1b ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit FC Kennelbach 1b.

5. Landesklasse Unterland: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 3:3 (2:2)

89 Sebastian Filler 3:3

74 Philipp Frank 2:3

45 Simon Bargehr 2:2

30 Simon Bargehr 1:2

26 Philipp Frank 0:2

22 Daniel Zamut 0:1