Berkmann leitet die Wende ein

Details Sonntag, 07. August 2022 11:12

Ein spannendes Spiel lieferten MEVO FC Schwarzenberg 1b und FC Rotenberg 1c zum Saisonauftakt, das 2:3 endete.

Das 1:0 in der 28. Minute brachte FC Schwarzenberg 1b vermeintlich auf die Siegerstraße. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der Gastgeber auf 2:0 (35.). Bevor es in die Pause ging, hatte Dominik Berkmann noch das 1:2 von Rotenberg 1c parat (40.). Ein Tor auf Seiten von Schwarzenberg 1b machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Für das zweite Tor von FC Rotenberg 1c war Martin Kessler verantwortlich, der in der 50. Minute das 2:2 besorgte. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Luca Gmeiner, der in der 81. Minute zur Stelle war. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab MEVO FC Schwarzenberg 1b die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

5. Landesklasse Unterland: MEVO FC Schwarzenberg 1b – FC Rotenberg 1c, 2:3 (2:1)

81 Luca Gmeiner 2:3

50 Martin Kessler 2:2

40 Dominik Berkmann 2:1

35 Renald Zuendel 2:0

28 Renald Zuendel 1:0