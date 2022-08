FC Au 1b bleibt nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 14. August 2022 14:47

FC Au 1b hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:7-Niederlage gegen FC Rotenberg 1c lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Für das erste Tor von Rotenberg 1c war Simon Steurer verantwortlich, der in der sechsten Minute das 1:0 besorgte. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Linus Kaufmann (8.). Steurer gelang ein Doppelpack (17./23.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Dietmar Schwarz baute den Vorsprung von FC Rotenberg 1c in der 29. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Luca Gmeiner für den Ligaprimus (41.). In der ersten Hälfte lieferte FC Au 1b eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.



Kaufmann vollendete zum siebten Tagestreffer in der 48. Spielminute. Marco Muxel erzielte in der 54. Minute den Ehrentreffer für FC Au 1b. Mit dem Spielende fuhr FC Rotenberg 1c einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Tabellenletzten klar, dass gegen Rotenberg 1c heute kein Kraut gewachsen war.

Für FC Rotenberg 1c endete die abgelaufene Saison mit 13 Punkten auf dem zehnten Platz.

23 Punkte – so lautete die Bilanz von FC Au 1b in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz acht.

5. Landesklasse Unterland: FC Rotenberg 1c – FC Au 1b, 7:1 (6:0)

54 Marco Muxel 7:1

48 Linus Kaufmann 7:0

41 Luca Gmeiner 6:0

29 Dietmar Schwarz 5:0

23 Simon Steurer 4:0

17 Simon Steurer 3:0

8 Linus Kaufmann 2:0

6 Simon Steurer 1:0