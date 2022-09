Egg/Andelsbuch 1c bekommt Dämpfer

Details Samstag, 17. September 2022 07:24

Egg/Andelsbuch 1c behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:3-Schlappe gegen Hittisau 1b nicht in bester Verfassung.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SPG Egg/Andelsbuch 1c das 1:0 (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Lukas Bals schockte Egg/Andelsbuch 1c und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b (60./77.). Kilian Obrist stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für FC Hittisau 1b her (90.). Letzten Endes holte Hittisau 1b gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c drei Zähler.

Die drei Zähler katapultierten KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b in der Tabelle auf Platz zwei. Der Gast ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nur einmal gab sich FC Hittisau 1b bisher geschlagen. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Egg/Andelsbuch 1c.

Am kommenden Sonntag trifft SPG Egg/Andelsbuch 1c auf FC Rotenberg 1c, Hittisau 1b spielt tags zuvor gegen Ruech Recycling RW Langen 1b.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 1:3 (1:0)

90 Kilian Obrist 1:3

77 Lukas Bals 1:2

60 Lukas Bals 1:1

44 Rene Oesterle 1:0