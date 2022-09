FC Viktoria 62 1b deklassiert FC Kennelbach 1b

Details Sonntag, 18. September 2022 07:21

FC Viktoria 62 Bregenz 1b hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:0 für FC Viktoria 62 1b. FC Viktoria 62 Bregenz 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Kennelbach 1b einen klaren Erfolg.

Ein Doppelpack brachte FC Viktoria 62 1b in eine komfortable Position: Oguzhan Sahin war gleich zweimal zur Stelle (9./24.). Bevor es in die Pause ging, hatte Filip Jeremic noch das 3:0 der Gastgeber parat (40.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte FC Viktoria 62 1b das 4:0 nach (45.). Zur Halbzeit blickte FC Viktoria 62 Bregenz 1b auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 57. Minute legte FC Viktoria 62 1b zum 5:0 nach. Eigentlich war Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b schon geschlagen, als Sahin das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (58.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr FC Viktoria 62 Bregenz 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen FC Kennelbach 1b hält FC Viktoria 62 1b auch in der Tabelle gut im Rennen. Offensiv sticht FC Viktoria 62 Bregenz 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Viktoria 62 1b. FC Viktoria 62 Bregenz 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 20 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz von FC Kennelbach 1b bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

FC Viktoria 62 1b tritt am kommenden Samstag bei MEVO FC Schwarzenberg 1b an, FC Kennelbach 1b empfängt am selben Tag SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b.

5. Landesklasse Unterland: FC Viktoria 62 Bregenz 1b – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 6:0 (4:0)

58 Oguzhan Sahin 6:0

57 Yalcin Guese 5:0

45 Yalcin Guese 4:0

40 Filip Jeremic 3:0

24 Oguzhan Sahin 2:0

9 Oguzhan Sahin 1:0