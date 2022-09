Rotenberg 1c überrennt Riefensberg/Krumbach/Doren 1b

Details Donnerstag, 22. September 2022 07:08

FC Rotenberg 1c hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Rotenberg 1c. FC Rotenberg 1c ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Riefensberg/Krumbach/Doren 1b einen klaren Erfolg.

Julian Dorner brachte Rotenberg 1c in der fünften Minute nach vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Simon Steurer schnürte einen Doppelpack (15./28.), sodass die Gäste fortan mit 3:0 führten. SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Rotenberg 1c. Der vierte Streich von Rotenberg 1c war Steurer vorbehalten (76.). Letzten Endes ging FC Rotenberg 1c im Duell mit Riefensberg/Krumbach/Doren 1b als Sieger hervor.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b. Man kassierte bereits 22 Tore gegen sich. In der Defensivabteilung des Gastgebers knirscht es gewaltig, weshalb Riefensberg/Krumbach/Doren 1b weiter im Schlamassel steckt. Die Ausbeute der Offensive ist bei SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage von Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bleibt angespannt. Gegen Rotenberg 1c musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach dem Dreier gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b führt FC Rotenberg 1c das Feld der 5. Landesklasse Unterland an. Die Offensive von Rotenberg 1c in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Riefensberg/Krumbach/Doren 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer von FC Rotenberg 1c in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit von Rotenberg 1c ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Rotenberg 1c verbuchte insgesamt vier Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b tritt am Samstag, den 24.09.2022, um 15:00 Uhr, bei Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Rotenberg 1c SPG Egg/Andelsbuch 1c.

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – FC Rotenberg 1c, 0:4 (0:3)

76 Simon Steurer 0:4

28 Simon Steurer 0:3

15 Simon Steurer 0:2

5 Julian Dorner 0:1