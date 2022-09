RW Langen 1b vergibt 2:0-Führung

Details Sonntag, 25. September 2022 07:09

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b und Ruech Recycling RW Langen 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für FC Hittisau 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Jannis Hammerer brachte die Gastgeber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 31. und 38. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 von Hittisau 1b bejubelte Lukas Bals (52.). In der 71. Minute gelang KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Predrag Lackovic. RW Langen 1b kam nicht mehr ins Spiel zurück, Bals brachte FC Hittisau 1b sogar in Führung (77.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte Ruech Recycling RW Langen 1b das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Mit dem Dreier sprang Hittisau 1b auf den zweiten Platz der 5. Landesklasse Unterland. Mit dem Sieg baute FC Hittisau 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b vier Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hittisau 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

RW Langen 1b führt mit neun Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In dieser Saison sammelte der Gast bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von Ruech Recycling RW Langen 1b bleibt angespannt. Gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag tritt FC Hittisau 1b bei SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b an, während RW Langen 1b zwei Tage später FC Rotenberg 1c empfängt.

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – Ruech Recycling RW Langen 1b, 3:2 (0:2)

77 Lukas Bals 3:2

71 Predrag Lackovic 2:2

52 Lukas Bals 1:2

38 Jannis Hammerer 0:2

31 Jannis Hammerer 0:1