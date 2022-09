FC Kennelbach 1b lässt es richtig krachen

Details Sonntag, 25. September 2022 11:14

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b kam gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Kennelbach 1b wusste zu überraschen.

Riefensberg/Krumbach/Doren 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Philipp Frank trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sven Fink in der 28. Minute. Komfortabel war die Pausenführung von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 84. Minute brachte Isidor Nikolic das Netz für FC Kennelbach 1b zum Zappeln. Mohammad Akbari stellte schließlich in der 86. Minute den 4:1-Sieg für Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b sicher. Am Schluss siegte FC Kennelbach 1b gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b.

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Kennelbach 1b noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Riefensberg/Krumbach/Doren 1b klar erkennbar, sodass bereits 26 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit erst neun erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Mit diesem Sieg zog Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b an Riefensberg/Krumbach/Doren 1b vorbei auf Platz sieben. SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Kennelbach 1b ist SPG Egg/Andelsbuch 1c (Sonntag, 13:45 Uhr). Riefensberg/Krumbach/Doren 1b misst sich am selben Tag mit FC Viktoria 62 Bregenz 1b (16:00 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b, 4:1 (2:1)

86 Mohammad Akbari 4:1

84 Isidor Nikolic 3:1

28 Sven Fink 2:1

18 Philipp Frank 1:1

3 Adrian Hoerburger 0:1