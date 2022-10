FC Kennelbach 1b glückt nur der Ehrentreffer

Details Montag, 03. Oktober 2022 07:19

SPG Egg/Andelsbuch 1c erteilte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b eine Lehrstunde: 9:1 hieß es am Ende für Egg/Andelsbuch 1c. Auf dem Papier ging SPG Egg/Andelsbuch 1c als Favorit ins Spiel gegen FC Kennelbach 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Egg/Andelsbuch 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matthias Blank traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrik Meusburger (8.). Maximilian Isenberg schraubte das Ergebnis in der 20. Minute mit dem 3:0 für SPG Egg/Andelsbuch 1c in die Höhe. Blank legte in der 30. Minute zum 4:0 für Egg/Andelsbuch 1c nach. Kurz vor der Pause traf Stefan Schneider für SPG Egg/Andelsbuch 1c (40.). Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter Egg/Andelsbuch 1c zurück lag. Elias Moosbrugger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 für SPG Egg/Andelsbuch 1c (49.). Sven Fink erzielte in der 51. Minute den Ehrentreffer für FC Kennelbach 1b. Der achte Streich von Egg/Andelsbuch 1c war Cornelius Maximilian Lechleitner vorbehalten (61.). SPG Egg/Andelsbuch 1c gelang in der 73. Spielminute der zehnten Tagestreffer. Schlussendlich setzte sich Egg/Andelsbuch 1c mit neun Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b festigte SPG Egg/Andelsbuch 1c den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Egg/Andelsbuch 1c lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 26 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Egg/Andelsbuch 1c.

Nach der klaren Pleite gegen Egg/Andelsbuch 1c steht FC Kennelbach 1b mit dem Rücken zur Wand. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 30 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei FC Kennelbach 1b etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b.

SPG Egg/Andelsbuch 1c tritt am kommenden Samstag bei SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b an, FC Kennelbach 1b empfängt am selben Tag Ruech Recycling RW Langen 1b.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 9:1 (6:0)

73 Metehan Demirci 9:1

61 Cornelius Maximilian Lechleitner 8:1

51 Sven Fink 7:1

49 Elias Moosbrugger 7:0

44 Stephan Kleber 6:0

40 Stefan Schneider 5:0

30 Matthias Blank 4:0

20 Maximilian Isenberg 3:0

8 Patrik Meusburger 2:0

4 Matthias Blank 1:0