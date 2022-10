FC Hittisau 1b gewinnt Spitzenspiel gegen FC Schwarzenberg 1b

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 07:17

MEVO FC Schwarzenberg 1b verlor gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b nicht nur das Spiel mit 1:3, sondern auch die Tabellenführung. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Hittisau 1b die Nase vorn.

Für das erste Tor sorgte Kilian Obrist. In der elften Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Lukas Bals die Führung von Hittisau 1b aus. Mit der Führung für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b ging es in die Kabine. FC Schwarzenberg 1b versenkte die Kugel in der 74. Minute zum 1:2. Kurz vor Ultimo war noch Predrag Lackovic zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von FC Hittisau 1b verantwortlich (84.). Schlussendlich verbuchte Hittisau 1b gegen Schwarzenberg 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 17 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz drei. Die Saisonbilanz von FC Hittisau 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und zwei Unentschieden büßte Hittisau 1b lediglich zwei Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Schwarzenberg 1b.

Am kommenden Samstag trifft FC Hittisau 1b auf FC Au 1b (13:30 Uhr), Schwarzenberg 1b reist zu FC Rotenberg 1c (13:00 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 3:1 (2:0)

84 Predrag Lackovic 3:1

74 David Poelz 2:1

44 Lukas Bals 2:0

11 Kilian Obrist 1:0