RW Langen 1b erfolgreich bei FC Kennelbach 1b

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 08:53

Am Samstag begrüßte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b Ruech Recycling RW Langen 1b. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten des Gasts aus. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: RW Langen 1b wurde der Favoritenrolle gerecht.

In der 25. Minute ging Ruech Recycling RW Langen 1b in Führung. Philipp Puchmayr ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Kennelbach 1b. Vor dem Seitenwechsel sorgte Yusuf Islam Karakoc mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für RW Langen 1b. Mit einem Tor Vorsprung für Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Ali Amijan war zur Stelle und markierte das 2:2 von Ruech Recycling RW Langen 1b (61.). In der 89. Minute überwand RW Langen 1b die Abwehr von FC Kennelbach 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Kurz darauf traf Ruech Recycling RW Langen 1b in der Nachspielzeit zum 4:2 (94.). Die 2:4-Heimniederlage von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht FC Kennelbach 1b in der Rückrunde von der siebten Position an. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b in dieser Saison. Nun musste sich FC Kennelbach 1b schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b insgesamt nur drei Zähler.

Im letzten Hinrundenspiel errang RW Langen 1b drei Zähler und weist als Tabellensechster nun insgesamt 13 Punkte auf. Ruech Recycling RW Langen 1b verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Während FC Kennelbach 1b am kommenden Sonntag SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b empfängt, bekommt es RW Langen 1b am selben Tag mit SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zu tun.

5. Landesklasse Unterland: Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – Ruech Recycling RW Langen 1b, 2:4 (2:1)

94 David Raedler 2:4

89 David Raedler 2:3

61 Ali Amijan 2:2

44 Yusuf Islam Karakoc 2:1

37 Philipp Puchmayr 1:1

25 David Raedler 0:1