FC Au 1b schlägt vorne eiskalt zu

Details Montag, 10. Oktober 2022 07:07

FC Viktoria 62 Bregenz 1b wurde der eigenen Favoritenstellung bei FC Au 1b nicht gerecht und verlor deutlich mit 2:6. FC Au 1b hat mit dem Sieg über FC Viktoria 62 1b einen Coup gelandet.

In Minute 19 traf FC Au 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Marco Muxel verantwortlich (22.). Oguzhan Sahin nutzte die Chance für FC Viktoria 62 Bregenz 1b und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für FC Au 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Für den nächsten Erfolgsmoment von FC Au 1b sorgte Paul Berchtold (48.), ehe Elias Purin das 4:1 markierte (63.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 68. Minute machte Sahin zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu FC Au 1b war jedoch weiterhin groß. Spielstark zeigte sich FC Au 1b, als Berchtold (71.) und Muxel (77.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Letztlich feierte FC Au 1b gegen FC Viktoria 62 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

FC Au 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat FC Au 1b etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz sieben. Die formschwache Abwehr, die bis dato 28 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Au 1b in dieser Saison.

Mit 15 gesammelten Zählern hat FC Viktoria 62 Bregenz 1b den vierten Platz im Klassement inne. Erfolgsgarant von FC Viktoria 62 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 33 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

FC Au 1b tritt kommenden Samstag, um 13:30 Uhr, bei KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b an. Einen Tag später empfängt FC Viktoria 62 Bregenz 1b SPG Egg/Andelsbuch 1c.

5. Landesklasse Unterland: FC Au 1b – FC Viktoria 62 Bregenz 1b, 6:2 (2:1)

77 Marco Muxel 6:2

71 Paul Berchtold 5:2

68 Oguzhan Sahin 4:2

63 Elias Purin 4:1

48 Paul Berchtold 3:1

37 Oguzhan Sahin 2:1

22 Marco Muxel 2:0

19 Silvan Tuertscher 1:0