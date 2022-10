Bei RW Langen 1b reicht es für einen Punkt

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 07:16

Das Spiel vom Samstag zwischen RW Langen 1b und Egg/Andelsbuch 1c endete mit einem 3:3-Remis. Ruech Recycling RW Langen 1b zog sich gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Egg/Andelsbuch 1c mit 2:0 die Oberhand behalten.

Gleich zu Spielbeginn traf der Gast zur frühen Führung (1.). In Minute 13 hatte RW Langen 1b den Ausgleich parat. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stefan Schneider in der 19. Minute. Ruech Recycling RW Langen 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für SPG Egg/Andelsbuch 1c in die Kabinen. RW Langen 1b markierte in der 48. Minute den Ausgleich. Jonathan Fetz versenkte die Kugel zum 3:2 (53.). In Minute 66 brachte Ruech Recycling RW Langen 1b den Ball im Netz von Egg/Andelsbuch 1c zum Ausgleich unter. Letzten Endes wurde in der Begegnung von RW Langen 1b mit SPG Egg/Andelsbuch 1c kein Sieger gefunden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Ruech Recycling RW Langen 1b in der Tabelle auf Platz fünf. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Egg/Andelsbuch 1c führt das Feld der 5. Landesklasse Unterland mit 25 Punkten an. Offensiv sticht SPG Egg/Andelsbuch 1c in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 34 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur zweimal gab sich Egg/Andelsbuch 1c bisher geschlagen.

SPG Egg/Andelsbuch 1c ist nun seit fünf Spielen, RW Langen 1b seit vier Partien unbesiegt.

Als Nächstes steht Ruech Recycling RW Langen 1b FC Au 1b gegenüber (Sonntag, 13:15 Uhr). Das nächste Spiel von Egg/Andelsbuch 1c findet in 23 Wochen statt, wenn man am 01.04.2023 SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b empfängt.

5. Landesklasse Unterland: Ruech Recycling RW Langen 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 3:3 (1:2)

66 David Raedler 3:3

53 Jonathan Fetz 2:3

48 David Raedler 2:2

19 Stefan Schneider 1:2

13 David Raedler 1:1

1 Rene Oesterle 0:1