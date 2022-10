FC Kennelbach 1b lässt sich überrumpeln

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 09:08

MEVO FC Schwarzenberg 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. FC Schwarzenberg 1b setzte sich standesgemäß gegen Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b durch. FC Kennelbach 1b war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Ein Doppelpack brachte Schwarzenberg 1b in eine komfortable Position: Josef Berchtold war gleich zweimal zur Stelle (1./17.). Mit dem 3:0 durch Hannes Winsauer schien die Partie bereits in der 18. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. Guilherme Santos Scardua überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für MEVO FC Schwarzenberg 1b (25.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b dicht, sodass sich der Vorsprung von FC Schwarzenberg 1b nicht weiter vergrößerte. Mit den Treffern zum 7:0 (47./49./83.) sicherte Renato Reichardt Prestes Schwarzenberg 1b nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende fuhr FC Schwarzenberg 1b einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte MEVO FC Schwarzenberg 1b bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man FC Kennelbach 1b in Grund und Boden spielte.

Schwarzenberg 1b setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. 37 Tore – mehr Treffer als MEVO FC Schwarzenberg 1b erzielte kein anderes Team der 5. Landesklasse Unterland. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Schwarzenberg 1b. In den letzten fünf Partien rief MEVO FC Schwarzenberg 1b konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b klar erkennbar, sodass bereits 46 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass FC Kennelbach 1b weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass FC Kennelbach 1b bis jetzt erst 17 Treffer erzielte. Nun musste sich Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von FC Kennelbach 1b wird immer größer. Gegen FC Schwarzenberg 1b verlor Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Schwarzenberg 1b am 01.04.2023 auf SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b trifft und FC Kennelbach 1b gegen FC Au 1b spielt.

5. Landesklasse Unterland: MEVO FC Schwarzenberg 1b – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 7:0 (4:0)

83 Renato Reichardt Prestes 7:0

49 Renato Reichardt Prestes 6:0

47 Renato Reichardt Prestes 5:0

25 Guilherme Santos Scardua 4:0

18 Hannes Winsauer 3:0

17 Josef Berchtold 2:0

1 Josef Berchtold 1:0