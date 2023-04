Hörbranz/Hohenweiler 1b verlangt Egg/Andelsbuch 1c alles ab

Details Sonntag, 02. April 2023 07:11

SPG Egg/Andelsbuch 1c und SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Hörbranz/Hohenweiler 1b war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Egg/Andelsbuch 1c hatte das Hinspiel gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 3:1 gewonnen.

In der 22. Minute lenkte Patrick Hager den Ball zugunsten von Hörbranz/Hohenweiler 1b ins eigene Netz. SPG Egg/Andelsbuch 1c hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (27.). Anton Tschol versenkte die Kugel zum 2:1 (35.). Zur Pause behielt SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b die Nase knapp vorn. Egg/Andelsbuch 1c traf in Minute 70 zum Ausgleich. In Minute 84 bejubelte der Ligaprimus das 3:2. Schließlich sprang für die Heimmannschaft gegen Hörbranz/Hohenweiler 1b ein Dreier heraus.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SPG Egg/Andelsbuch 1c 28 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Egg/Andelsbuch 1c stets gesorgt, mehr Tore als SPG Egg/Andelsbuch 1c (37) markierte nämlich niemand in der 5. Landesklasse Unterland. Seit sechs Begegnungen hat Egg/Andelsbuch 1c das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Hörbranz/Hohenweiler 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Egg/Andelsbuch 1c ist am Samstag (14:00 Uhr) bei MEVO FC Schwarzenberg 1b zu Gast. Das nächste Spiel von Hörbranz/Hohenweiler 1b findet in zwei Wochen statt, wenn man am 15.04.2023 Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b empfängt.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 3:2 (1:2)

84 Rene Oesterle 3:2

70 Rene Oesterle 2:2

35 Anton Tschol 1:2

27 Benjamin Walker 1:1

22 Eigentor durch Patrick Hager 0:1

