FC Schwarzenberg II gewinnt Torfestival bei der SPG Riefensberg/Krumbach/Doren II

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:14

Riefensberg/Krumbach/Doren 1b und FC Schwarzenberg 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b eine Niederlage kassierte. Schwarzenberg 1b hatte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 8:1 gesiegt.

MEVO FC Schwarzenberg 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Henri Schultz traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer zurück (8.). Renato Reichardt Prestes schoss für FC Schwarzenberg 1b in der elften Minute das zweite Tor. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Manuel Mellert den Ausgleich (17.). Durchsetzungsstark zeigte sich Schwarzenberg 1b, als Prestes (18.) und Schultz (27.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. René Fechtig verkürzte für Riefensberg/Krumbach/Doren 1b später in der 35. Minute auf 3:4. Der Referee beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und MEVO FC Schwarzenberg 1b eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte der Gast drei Punkte für das Klassement.

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Im Tableau hatte der Sieg von FC Schwarzenberg 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Schwarzenberg 1b stets gesorgt, mehr Tore als MEVO FC Schwarzenberg 1b (41) markierte nämlich niemand in der 5. Landesklasse Unterland. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Schwarzenberg 1b. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat MEVO FC Schwarzenberg 1b noch Luft nach oben.

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ist am Samstag auf Stippvisite bei FC Au 1b. Für FC Schwarzenberg 1b geht es schon am Samstag bei FC Au 1b weiter.

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 3:4 (3:4)

35 Rene Fechtig 3:4

27 Henri Schultz 2:4

18 Renato Reichardt Prestes 2:3

17 Manuel Mellert 2:2

11 Renato Reichardt Prestes 1:2

8 Noah Unterkirchner 1:1

6 Henri Schultz 0:1

